EasyHash для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mariano Ortu
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|439 Кб
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EasyHash - это инструмент для генерации и сравнения контрольных сумм, который позволяет проверять целостность файлов и убедиться в отсутствии подделок данных. Программа поддерживает наиболее популярные хэш-коды и обеспечивает быстрое создание контрольных сумм как для файлов, так и для текстов.
Интерфейс программы интуитивно понятен и содержит три вкладки. На первой вкладке представлен список поддерживаемых хэш-алгоритмов, таких как CRC-32, MD5, SHA-1 - SHA-512, которые можно выбрать для работы. Алгоритмы различаются по спецификациям и отображаются в описании.
На второй вкладке можно вычислять контрольные суммы для одного или нескольких файлов за одну операцию. Пользователи могут добавлять файлы и папки в список ввода либо классическим способом, либо перетаскиванием из проводника Windows. Хэш-коды для каждого файла генерируются в нижней боковой панели и могут быть скопированы в буфер обмена.
EasyHash также поддерживает хэширование текстов. Пользователь вводит или вставляет текст в специальное поле ввода, после чего хэш-коды отображаются на нижней боковой панели в соответствии с выбранными на первой вкладке алгоритмами.
Основные возможности приложения EasyHash:
- Поддержка популярных хэш-алгоритмов: CRC-32, MD5, SHA-1 - SHA-512 и других.
- Генерация контрольных сумм для файлов и текстов.
- Работа без установки, запуск через двойной щелчок на исполняемом файле.
- Интуитивно понятный интерфейс с тремя вкладками.
- Возможность пакетной обработки файлов и папок.
- Простое копирование хэш-кодов в буфер обмена.
- Лицензия с открытым исходным кодом.
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