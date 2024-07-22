EasyHash для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:439 Кб
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EasyHash скриншот № 1

EasyHash - это инструмент для генерации и сравнения контрольных сумм, который позволяет проверять целостность файлов и убедиться в отсутствии подделок данных. Программа поддерживает наиболее популярные хэш-коды и обеспечивает быстрое создание контрольных сумм как для файлов, так и для текстов.

Интерфейс программы интуитивно понятен и содержит три вкладки. На первой вкладке представлен список поддерживаемых хэш-алгоритмов, таких как CRC-32, MD5, SHA-1 - SHA-512, которые можно выбрать для работы. Алгоритмы различаются по спецификациям и отображаются в описании.

На второй вкладке можно вычислять контрольные суммы для одного или нескольких файлов за одну операцию. Пользователи могут добавлять файлы и папки в список ввода либо классическим способом, либо перетаскиванием из проводника Windows. Хэш-коды для каждого файла генерируются в нижней боковой панели и могут быть скопированы в буфер обмена.

EasyHash также поддерживает хэширование текстов. Пользователь вводит или вставляет текст в специальное поле ввода, после чего хэш-коды отображаются на нижней боковой панели в соответствии с выбранными на первой вкладке алгоритмами.

Основные возможности приложения EasyHash:

  • Поддержка популярных хэш-алгоритмов: CRC-32, MD5, SHA-1 - SHA-512 и других.
  • Генерация контрольных сумм для файлов и текстов.
  • Работа без установки, запуск через двойной щелчок на исполняемом файле.
  • Интуитивно понятный интерфейс с тремя вкладками.
  • Возможность пакетной обработки файлов и папок.
  • Простое копирование хэш-кодов в буфер обмена.
  • Лицензия с открытым исходным кодом.
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