EasyHash - это инструмент для генерации и сравнения контрольных сумм, который позволяет проверять целостность файлов и убедиться в отсутствии подделок данных. Программа поддерживает наиболее популярные хэш-коды и обеспечивает быстрое создание контрольных сумм как для файлов, так и для текстов.

Интерфейс программы интуитивно понятен и содержит три вкладки. На первой вкладке представлен список поддерживаемых хэш-алгоритмов, таких как CRC-32, MD5, SHA-1 - SHA-512, которые можно выбрать для работы. Алгоритмы различаются по спецификациям и отображаются в описании.

На второй вкладке можно вычислять контрольные суммы для одного или нескольких файлов за одну операцию. Пользователи могут добавлять файлы и папки в список ввода либо классическим способом, либо перетаскиванием из проводника Windows. Хэш-коды для каждого файла генерируются в нижней боковой панели и могут быть скопированы в буфер обмена.

EasyHash также поддерживает хэширование текстов. Пользователь вводит или вставляет текст в специальное поле ввода, после чего хэш-коды отображаются на нижней боковой панели в соответствии с выбранными на первой вкладке алгоритмами.

Основные возможности приложения EasyHash: