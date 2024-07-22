Speedcrypt для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Mariano Ortu
|Категория:
|Шифрование
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|5.86 Мб
|СКАЧАТЬ
Speedcrypt - это мощное программное обеспечение для шифрования данных, которое предлагает пользователям надежные и простые в использовании инструменты для защиты личных файлов и папок. Программа обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря использованию проверенных криптографических алгоритмов и различных методов шифрования. Speedcrypt подходит как для обычных пользователей, так и для более продвинутых, предоставляя широкий спектр функций и настроек.
Основная цель Speedcrypt - предоставить быстрый и удобный способ шифрования файлов. Процесс защиты данных включает несколько простых шагов: выбор файлов, генерация пароля и завершение процесса шифрования. Программа оснащена генератором паролей, который создает сложные и надежные пароли, а также PIN-коды для дополнительного уровня защиты. Speedcrypt также предоставляет информацию о безопасности сгенерированных паролей, включая оценку времени, необходимого для их взлома, и энтропийную оценку.
Для удобства пользователей предусмотрены три криптографических движка: AESGCM, AESRIJNDAEL и PGP, а также четыре механизма шифрования строк, включая CHACHA20 и AES. Программа предлагает три алгоритма сжатия данных: BZip2, GZip и Zip, что позволяет пользователям выбирать наиболее подходящий вариант в зависимости от их потребностей и возможностей системы.
Список основных возможностей приложения Speedcrypt:
- Шифрование файлов и папок с использованием проверенных криптографических алгоритмов.
- Генерация сложных паролей и PIN-кодов для дополнительной защиты.
- Информация о безопасности паролей, включая время, необходимое для их взлома, и энтропийную оценку.
- Три криптографических движка: AESGCM, AESRIJNDAEL и PGP.
- Четыре механизма шифрования строк: CHACHA20, AES и другие.
- Три алгоритма сжатия данных: BZip2, GZip и Zip.
- Простота использования: выбор файлов, генерация пароля, завершение процесса шифрования.
- Настройки по умолчанию, подходящие для большинства пользователей.
- Возможность изменения конфигураций для более продвинутых пользователей.
SafeIP - бесплатный анонимайзер, позволяющий быстро, легко и надежно скрыть свой IP и тем самым...
КриптоАРМ - универсальная программа для шифрования и электронной подписи файлов. Она...
TrueCrypt - бесплатная программа, которая предназначена для надежной защиты любой информации...
Небольшая утилита, с помощью которой пользователи смогут без каких-либо проблем...
ExtCryptor - небольшая программа, предназначенная для шифрования/дешифрования любых типов...
Folder Lock - отличная программа для защиты информации от посторонних глаз. Folder Lock позволяет...
Отзывы о программе Speedcrypt
Admin
Отзывов о программе Speedcrypt 1.5 пока нет, можете добавить...