Speedcrypt для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
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Категория:Шифрование
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Размер:5.86 Мб
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Speedcrypt - это мощное программное обеспечение для шифрования данных, которое предлагает пользователям надежные и простые в использовании инструменты для защиты личных файлов и папок. Программа обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря использованию проверенных криптографических алгоритмов и различных методов шифрования. Speedcrypt подходит как для обычных пользователей, так и для более продвинутых, предоставляя широкий спектр функций и настроек.

Основная цель Speedcrypt - предоставить быстрый и удобный способ шифрования файлов. Процесс защиты данных включает несколько простых шагов: выбор файлов, генерация пароля и завершение процесса шифрования. Программа оснащена генератором паролей, который создает сложные и надежные пароли, а также PIN-коды для дополнительного уровня защиты. Speedcrypt также предоставляет информацию о безопасности сгенерированных паролей, включая оценку времени, необходимого для их взлома, и энтропийную оценку.

Для удобства пользователей предусмотрены три криптографических движка: AESGCM, AESRIJNDAEL и PGP, а также четыре механизма шифрования строк, включая CHACHA20 и AES. Программа предлагает три алгоритма сжатия данных: BZip2, GZip и Zip, что позволяет пользователям выбирать наиболее подходящий вариант в зависимости от их потребностей и возможностей системы.

Список основных возможностей приложения Speedcrypt:

  • Шифрование файлов и папок с использованием проверенных криптографических алгоритмов.
  • Генерация сложных паролей и PIN-кодов для дополнительной защиты.
  • Информация о безопасности паролей, включая время, необходимое для их взлома, и энтропийную оценку.
  • Три криптографических движка: AESGCM, AESRIJNDAEL и PGP.
  • Четыре механизма шифрования строк: CHACHA20, AES и другие.
  • Три алгоритма сжатия данных: BZip2, GZip и Zip.
  • Простота использования: выбор файлов, генерация пароля, завершение процесса шифрования.
  • Настройки по умолчанию, подходящие для большинства пользователей.
  • Возможность изменения конфигураций для более продвинутых пользователей.
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