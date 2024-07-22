TapNail для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.5.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:35.55 Мб
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TapNail — это универсальное приложение для управления маникюрным салоном или парикмахерской, разработанное для повышения эффективности и удобства работы. Программа предлагает широкий спектр функций, необходимых для успешного ведения бизнеса в сфере красоты. TapNail помогает организовать расписание, вести базу данных клиентов, управлять активами и персоналом, а также проводить аналитику и маркетинг.

С TapNail вы можете легко справиться с повседневными задачами, такими как составление расписания и управление данными клиентов. Приложение интегрируется с POS-системами, что позволяет принимать оплату подарочными сертификатами и кредитными картами. Благодаря аналитическим инструментам, вы сможете отслеживать доходы, расходы и другие финансовые показатели. Программа также поддерживает онлайн-бронирование, что делает процесс записи клиентов быстрым и удобным.

Список основных возможностей TapNail:

  • Организация расписания мероприятий и дел
  • Ведение базы данных клиентов с фото и личной информацией
  • Интеграция с POS-системами для приема оплаты подарочными купонами и кредитными картами
  • Управление активами и каталогом услуг
  • Анализ бизнеса и графическая статистика
  • Напоминания и уведомления о предстоящих записях
  • Direct Mail Marketing для рассылки клиентам
  • Визуальное представление рефералов
  • Подробная отчетность по доходам, расходам и налогам
  • Управление персоналом и расписанием сотрудников
  • Автоматическое резервное копирование данных
  • Синхронизация данных на нескольких устройствах
  • Онлайн-бронирование для удобной записи клиентов
  • Программа лояльности для постоянных клиентов
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Отзывы о программе TapNail

Admin

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