TapNail — это универсальное приложение для управления маникюрным салоном или парикмахерской, разработанное для повышения эффективности и удобства работы. Программа предлагает широкий спектр функций, необходимых для успешного ведения бизнеса в сфере красоты. TapNail помогает организовать расписание, вести базу данных клиентов, управлять активами и персоналом, а также проводить аналитику и маркетинг.

С TapNail вы можете легко справиться с повседневными задачами, такими как составление расписания и управление данными клиентов. Приложение интегрируется с POS-системами, что позволяет принимать оплату подарочными сертификатами и кредитными картами. Благодаря аналитическим инструментам, вы сможете отслеживать доходы, расходы и другие финансовые показатели. Программа также поддерживает онлайн-бронирование, что делает процесс записи клиентов быстрым и удобным.

Список основных возможностей TapNail: