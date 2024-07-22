TapNail для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.5.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|TapStyle Pty Ltd
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|35.55 Мб
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TapNail — это универсальное приложение для управления маникюрным салоном или парикмахерской, разработанное для повышения эффективности и удобства работы. Программа предлагает широкий спектр функций, необходимых для успешного ведения бизнеса в сфере красоты. TapNail помогает организовать расписание, вести базу данных клиентов, управлять активами и персоналом, а также проводить аналитику и маркетинг.
С TapNail вы можете легко справиться с повседневными задачами, такими как составление расписания и управление данными клиентов. Приложение интегрируется с POS-системами, что позволяет принимать оплату подарочными сертификатами и кредитными картами. Благодаря аналитическим инструментам, вы сможете отслеживать доходы, расходы и другие финансовые показатели. Программа также поддерживает онлайн-бронирование, что делает процесс записи клиентов быстрым и удобным.
Список основных возможностей TapNail:
- Организация расписания мероприятий и дел
- Ведение базы данных клиентов с фото и личной информацией
- Интеграция с POS-системами для приема оплаты подарочными купонами и кредитными картами
- Управление активами и каталогом услуг
- Анализ бизнеса и графическая статистика
- Напоминания и уведомления о предстоящих записях
- Direct Mail Marketing для рассылки клиентам
- Визуальное представление рефералов
- Подробная отчетность по доходам, расходам и налогам
- Управление персоналом и расписанием сотрудников
- Автоматическое резервное копирование данных
- Синхронизация данных на нескольких устройствах
- Онлайн-бронирование для удобной записи клиентов
- Программа лояльности для постоянных клиентов
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Отзывы о программе TapNail
Admin
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