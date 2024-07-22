TapGroom для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.5.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|TapStyle Pty Ltd
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|34.91 Мб
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TapGroom — это многофункциональное приложение, специально разработанное для салонов красоты для домашних животных и профессиональных грумеров. Оно помогает сделать бизнес более эффективным и упорядоченным, предоставляя все необходимые инструменты в одном удобном пакете. С помощью TapGroom вы сможете легко управлять своим салоном, улучшать качество обслуживания клиентов и увеличивать прибыль.
Основные функции TapGroom включают в себя управление расписанием, базу данных клиентов с фотографиями, интеграцию POS для удобного приема платежей и использования подарочных купонов, а также управление активами салона. Кроме того, приложение предоставляет возможности для анализа бизнеса с использованием графической статистики, что помогает принимать более обоснованные решения. Напоминания и уведомления обеспечат вас актуальной информацией, а Direct Mail Marketing позволит поддерживать связь с клиентами.
TapGroom также предлагает функции визуального представления рефералов и отчетности, включая бухгалтерию, доходы и расходы, а также гибкие ставки налогов. Управление персоналом станет проще благодаря возможности создания отчетов и автоматического резервного копирования данных. Приложение поддерживает синхронизацию данных на нескольких устройствах, что обеспечивает доступ к информации в любое время и в любом месте. Онлайн-бронирование и программа лояльности помогут привлечь и удержать клиентов, повышая их удовлетворенность услугами вашего салона.
Список основных возможностей TapGroom:
- Управление расписанием мероприятий
- База данных клиентов с личными данными и фотографиями
- Интеграция POS для платежей, подарочных купонов и чеков
- Управление активами салона
- Ведение каталога услуг и товаров
- Анализ бизнеса и графическая статистика
- Напоминания и уведомления для клиентов и персонала
- Direct Mail Marketing для связи с клиентами
- Визуальное представление рефералов
- Отчетность по доходам, расходам и налогам
- Управление персоналом и создание отчетов
- Автоматическое резервное копирование данных
- Синхронизация данных на нескольких устройствах
- Онлайн-бронирование услуг
- Программа лояльности для клиентов
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Admin
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