TapGroom для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.5.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:34.91 Мб
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TapGroom — это многофункциональное приложение, специально разработанное для салонов красоты для домашних животных и профессиональных грумеров. Оно помогает сделать бизнес более эффективным и упорядоченным, предоставляя все необходимые инструменты в одном удобном пакете. С помощью TapGroom вы сможете легко управлять своим салоном, улучшать качество обслуживания клиентов и увеличивать прибыль.

Основные функции TapGroom включают в себя управление расписанием, базу данных клиентов с фотографиями, интеграцию POS для удобного приема платежей и использования подарочных купонов, а также управление активами салона. Кроме того, приложение предоставляет возможности для анализа бизнеса с использованием графической статистики, что помогает принимать более обоснованные решения. Напоминания и уведомления обеспечат вас актуальной информацией, а Direct Mail Marketing позволит поддерживать связь с клиентами.

TapGroom также предлагает функции визуального представления рефералов и отчетности, включая бухгалтерию, доходы и расходы, а также гибкие ставки налогов. Управление персоналом станет проще благодаря возможности создания отчетов и автоматического резервного копирования данных. Приложение поддерживает синхронизацию данных на нескольких устройствах, что обеспечивает доступ к информации в любое время и в любом месте. Онлайн-бронирование и программа лояльности помогут привлечь и удержать клиентов, повышая их удовлетворенность услугами вашего салона.

Список основных возможностей TapGroom:

  • Управление расписанием мероприятий
  • База данных клиентов с личными данными и фотографиями
  • Интеграция POS для платежей, подарочных купонов и чеков
  • Управление активами салона
  • Ведение каталога услуг и товаров
  • Анализ бизнеса и графическая статистика
  • Напоминания и уведомления для клиентов и персонала
  • Direct Mail Marketing для связи с клиентами
  • Визуальное представление рефералов
  • Отчетность по доходам, расходам и налогам
  • Управление персоналом и создание отчетов
  • Автоматическое резервное копирование данных
  • Синхронизация данных на нескольких устройствах
  • Онлайн-бронирование услуг
  • Программа лояльности для клиентов
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Отзывы о программе TapGroom

Admin

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