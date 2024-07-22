TapGroom — это многофункциональное приложение, специально разработанное для салонов красоты для домашних животных и профессиональных грумеров. Оно помогает сделать бизнес более эффективным и упорядоченным, предоставляя все необходимые инструменты в одном удобном пакете. С помощью TapGroom вы сможете легко управлять своим салоном, улучшать качество обслуживания клиентов и увеличивать прибыль.

Основные функции TapGroom включают в себя управление расписанием, базу данных клиентов с фотографиями, интеграцию POS для удобного приема платежей и использования подарочных купонов, а также управление активами салона. Кроме того, приложение предоставляет возможности для анализа бизнеса с использованием графической статистики, что помогает принимать более обоснованные решения. Напоминания и уведомления обеспечат вас актуальной информацией, а Direct Mail Marketing позволит поддерживать связь с клиентами.

TapGroom также предлагает функции визуального представления рефералов и отчетности, включая бухгалтерию, доходы и расходы, а также гибкие ставки налогов. Управление персоналом станет проще благодаря возможности создания отчетов и автоматического резервного копирования данных. Приложение поддерживает синхронизацию данных на нескольких устройствах, что обеспечивает доступ к информации в любое время и в любом месте. Онлайн-бронирование и программа лояльности помогут привлечь и удержать клиентов, повышая их удовлетворенность услугами вашего салона.

Список основных возможностей TapGroom: