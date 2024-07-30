Ultimate Power Assistant - это приложение для управления электропитанием компьютера. Оно позволяет планировать выключение, перезагрузку, переход в спящий режим и выход из системы. Вы можете задать интервал времени для выполнения задачи и отменить её в любой момент, если это потребуется.

Одной из главных возможностей Ultimate Power Assistant является активный мониторинг загрузок. Приложение может автоматически выключить компьютер после завершения длительной загрузки. Для сетевых администраторов приложение предоставляет функции удаленного перезапуска и выключения компьютеров в одной сети. Ultimate Power Assistant также предотвращает простой, выключение дисплея или запуск заставки, что полезно при длительном использовании компьютера.

В приложении встроены дополнительные инструменты, такие как терминатор процессов с планировщиком и программа для автоматического изменения плана питания. Например, при снижении заряда батареи на ноутбуке программа автоматически переключится на определенный план питания, что позволяет экономить энергию и продлить время работы устройства.

Основные возможности Ultimate Power Assistant: