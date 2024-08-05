WOWBODY — это приложение для домашних тренировок, которое поможет вам достичь желаемого тела и улучшить здоровье. Разработанное профессиональными тренерами с многолетним опытом и широкой аудиторией, WOWBODY предлагает комплексную программу для женщин, включающую эффективные тренировки, сбалансированное питание и мотивацию на каждый день.

С помощью WOWBODY вы сможете подобрать тренировки для достижения конкретных целей, таких как сжигание жира, улучшение осанки и укрепление интимных мышц. В приложении доступно более 350 различных тренировок, которые можно выполнять в любое время и в любом месте. Встроенные медиаплеер и функция ForegroundService позволяют оставлять любимые тренировочные видео на заднем плане, сосредоточившись на упражнениях.

Основные возможности приложения WOWBODY

Подбор тренировок для конкретных целей

Уменьшение целлюлита и отёчности

Формирование привычек правильного питания

Выбор правильных продуктов для поддержания веса

Ежедневная мотивация и поддержка

Улучшение дисциплины и самоконтроля

Восстановление режима дня

Развитие гармоничного и женственного тела

Глубинная проработка мышц по уникальной методике

Сочетание barre-фитнеса и растяжки для упругости и гибкости

Безопасная подготовка к шпагатам

Сезонное меню на 1500 ккал

Использование минимального инвентаря (коврик, стул)

Краткие и эффективные тренировки до 35 минут в день

WOWBODY — ваш идеальный партнёр по физической подготовке. С помощью HealthKit приложение отображает данные о количестве пройденных шагов за день. Получите фитнес-планы и домашние тренировки, которые можно выполнять и на улице, или в тренажёрном зале. Достигайте личных целей в области здоровья и фитнеса с неограниченным доступом к лучшим домашним тренировкам и видео с упражнениями.