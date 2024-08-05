WOWBODY для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.16.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:66.85 Мб
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WOWBODY — это приложение для домашних тренировок, которое поможет вам достичь желаемого тела и улучшить здоровье. Разработанное профессиональными тренерами с многолетним опытом и широкой аудиторией, WOWBODY предлагает комплексную программу для женщин, включающую эффективные тренировки, сбалансированное питание и мотивацию на каждый день.

С помощью WOWBODY вы сможете подобрать тренировки для достижения конкретных целей, таких как сжигание жира, улучшение осанки и укрепление интимных мышц. В приложении доступно более 350 различных тренировок, которые можно выполнять в любое время и в любом месте. Встроенные медиаплеер и функция ForegroundService позволяют оставлять любимые тренировочные видео на заднем плане, сосредоточившись на упражнениях.

Основные возможности приложения WOWBODY

  • Подбор тренировок для конкретных целей
  • Уменьшение целлюлита и отёчности
  • Формирование привычек правильного питания
  • Выбор правильных продуктов для поддержания веса
  • Ежедневная мотивация и поддержка
  • Улучшение дисциплины и самоконтроля
  • Восстановление режима дня
  • Развитие гармоничного и женственного тела
  • Глубинная проработка мышц по уникальной методике
  • Сочетание barre-фитнеса и растяжки для упругости и гибкости
  • Безопасная подготовка к шпагатам
  • Сезонное меню на 1500 ккал
  • Использование минимального инвентаря (коврик, стул)
  • Краткие и эффективные тренировки до 35 минут в день

WOWBODY — ваш идеальный партнёр по физической подготовке. С помощью HealthKit приложение отображает данные о количестве пройденных шагов за день. Получите фитнес-планы и домашние тренировки, которые можно выполнять и на улице, или в тренажёрном зале. Достигайте личных целей в области здоровья и фитнеса с неограниченным доступом к лучшим домашним тренировкам и видео с упражнениями.

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