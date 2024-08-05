WOWBODY для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.16.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|WOWBODY
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|66.85 Мб
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WOWBODY — это приложение для домашних тренировок, которое поможет вам достичь желаемого тела и улучшить здоровье. Разработанное профессиональными тренерами с многолетним опытом и широкой аудиторией, WOWBODY предлагает комплексную программу для женщин, включающую эффективные тренировки, сбалансированное питание и мотивацию на каждый день.
С помощью WOWBODY вы сможете подобрать тренировки для достижения конкретных целей, таких как сжигание жира, улучшение осанки и укрепление интимных мышц. В приложении доступно более 350 различных тренировок, которые можно выполнять в любое время и в любом месте. Встроенные медиаплеер и функция ForegroundService позволяют оставлять любимые тренировочные видео на заднем плане, сосредоточившись на упражнениях.
Основные возможности приложения WOWBODY
- Подбор тренировок для конкретных целей
- Уменьшение целлюлита и отёчности
- Формирование привычек правильного питания
- Выбор правильных продуктов для поддержания веса
- Ежедневная мотивация и поддержка
- Улучшение дисциплины и самоконтроля
- Восстановление режима дня
- Развитие гармоничного и женственного тела
- Глубинная проработка мышц по уникальной методике
- Сочетание barre-фитнеса и растяжки для упругости и гибкости
- Безопасная подготовка к шпагатам
- Сезонное меню на 1500 ккал
- Использование минимального инвентаря (коврик, стул)
- Краткие и эффективные тренировки до 35 минут в день
WOWBODY — ваш идеальный партнёр по физической подготовке. С помощью HealthKit приложение отображает данные о количестве пройденных шагов за день. Получите фитнес-планы и домашние тренировки, которые можно выполнять и на улице, или в тренажёрном зале. Достигайте личных целей в области здоровья и фитнеса с неограниченным доступом к лучшим домашним тренировкам и видео с упражнениями.
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Admin
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