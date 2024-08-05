Fuel Calculator - это приложение, разработанное для людей, которые много путешествуют на автомобиле. Оно позволяет быстро и точно рассчитывать расходы на топливо как до, так и после поездки. С помощью Fuel Calculator вы всегда будете знать, сколько денег потратили на каждую поездку. Приложение помогает сэкономить время и упростить финансовые вопросы, связанные с разделением расходов на топливо между пассажирами.

Fuel Calculator идеально подходит для тех, кто путешествует на машине с друзьями. Приложение мгновенно решает финансовые вопросы, предоставляя точные расчеты расходов на топливо. Это избавляет вас от необходимости спрашивать друзей, сколько денег нужно сдать на бензин.

Кроме того, Fuel Calculator позволяет фиксировать данные о поездках, не тратя много времени на сложные расчеты. Простое и интуитивно понятное управление делает процесс расчета быстрым и удобным.

Еще одной полезной функцией является возможность отслеживания технического обслуживания автомобиля. Вы сможете фиксировать пробег и знать, когда нужно заменить моторное масло, тормозные колодки, диски, масло в коробке передач и ремень ГРМ. Это помогает своевременно проводить техническое обслуживание и предотвращать поломки.

Основные возможности приложения Fuel Calculator: