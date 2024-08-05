Fuel Calculator для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Arts App
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|8.71 Мб
|СКАЧАТЬ
Fuel Calculator - это приложение, разработанное для людей, которые много путешествуют на автомобиле. Оно позволяет быстро и точно рассчитывать расходы на топливо как до, так и после поездки. С помощью Fuel Calculator вы всегда будете знать, сколько денег потратили на каждую поездку. Приложение помогает сэкономить время и упростить финансовые вопросы, связанные с разделением расходов на топливо между пассажирами.
Fuel Calculator идеально подходит для тех, кто путешествует на машине с друзьями. Приложение мгновенно решает финансовые вопросы, предоставляя точные расчеты расходов на топливо. Это избавляет вас от необходимости спрашивать друзей, сколько денег нужно сдать на бензин.
Кроме того, Fuel Calculator позволяет фиксировать данные о поездках, не тратя много времени на сложные расчеты. Простое и интуитивно понятное управление делает процесс расчета быстрым и удобным.
Еще одной полезной функцией является возможность отслеживания технического обслуживания автомобиля. Вы сможете фиксировать пробег и знать, когда нужно заменить моторное масло, тормозные колодки, диски, масло в коробке передач и ремень ГРМ. Это помогает своевременно проводить техническое обслуживание и предотвращать поломки.
Основные возможности приложения Fuel Calculator:
- Быстрый расчет расходов на топливо для каждой поездки.
- Удобное фиксирование данных о поездках.
- Мгновенное решение финансовых вопросов с друзьями.
- Отслеживание пробега и напоминания о техническом обслуживании.
- Простое и интуитивно понятное управление.
Удобное мобильное приложение для Android, которое предлагает пользователю пошаговое решение...
Калькулятор топлива - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое...
Калькулятор семейного бюджета 1.0
Калькулятор семейного бюджета - Онлайн калькулятор семейного бюджета для Android, с помощью...
Расчет кубатуры круглого леса 1.9
Расчет кубатуры круглого леса - бесплатное приложение для Android, с помощью которого можно быстро и легко производить расчет кубатуры леса и пиломатериалов...
Простой в использовании конвертер величин, который будет полезен в школе, на работе, и в...
Stroy: Калькулятор Сметы - ваш надежный помощник в составлении сметы на ремонт жилых и...
Отзывы о программе Fuel Calculator
Admin
Отзывов о программе Fuel Calculator 6.0 пока нет, можете добавить...