Genius Fax для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|The Grizzly Labs
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|16.25 Мб
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Genius Fax — это удобное приложение для отправки и получения факсов с вашего Android устройства. Оно обеспечивает простой и быстрый способ управления факсами без необходимости посещения специализированных точек. Приложение предлагает интуитивно понятный интерфейс и возможность выбора документов из любого источника, будь то облачные сервисы или локальное хранилище. Genius Fax подходит как для личного, так и для делового использования, обеспечивая надежную связь с другими пользователями через факс.
С помощью Genius Fax вы можете быстро отправлять документы, просто выбрав их на вашем устройстве и указав номер получателя. Приложение поддерживает отправку факсов в международные направления, включая США, Канаду, Великобританию, Францию и другие страны. Чтобы получать факсы, достаточно подписаться на номер, после чего вы сможете получать документы в формате PDF прямо в приложении, а также экспортировать их в другие приложения.
Приложение предлагает гибкую систему кредитов, позволяющую оплатить каждую страницу отправляемого или получаемого факса. Вы также можете приобретать кредиты и подписки непосредственно через приложение, что делает его использование ещё более удобным.
Основные возможности приложения Genius Fax:
- Простой и интуитивно понятный интерфейс.
- Поддержка отправки PDF и изображений из других приложений и облачных сервисов.
- Возможность отправки факсов на международные номера.
- Уведомления о статусе отправленных факсов.
- Подписка на номер для приема факсов.
- Бесплатная страница титульного листа для отправляемых факсов.
- Возможность управления историей факсов с любого устройства, используя учетную запись Genius Fax.
- Легкое удаление факсов из истории.
- Поддержка документов размером до 50 МБ.
В целом, Genius Fax — это идеальное решение для тех, кто ищет простое и надежное средство для отправки и получения факсов. Приложение поддерживает отправку факсов в более чем 40 стран, а также интеграцию с приложением Genius Scan для сканирования документов.
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Admin
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