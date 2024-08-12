Genius Fax — это удобное приложение для отправки и получения факсов с вашего Android устройства. Оно обеспечивает простой и быстрый способ управления факсами без необходимости посещения специализированных точек. Приложение предлагает интуитивно понятный интерфейс и возможность выбора документов из любого источника, будь то облачные сервисы или локальное хранилище. Genius Fax подходит как для личного, так и для делового использования, обеспечивая надежную связь с другими пользователями через факс.

С помощью Genius Fax вы можете быстро отправлять документы, просто выбрав их на вашем устройстве и указав номер получателя. Приложение поддерживает отправку факсов в международные направления, включая США, Канаду, Великобританию, Францию и другие страны. Чтобы получать факсы, достаточно подписаться на номер, после чего вы сможете получать документы в формате PDF прямо в приложении, а также экспортировать их в другие приложения.

Приложение предлагает гибкую систему кредитов, позволяющую оплатить каждую страницу отправляемого или получаемого факса. Вы также можете приобретать кредиты и подписки непосредственно через приложение, что делает его использование ещё более удобным.

Основные возможности приложения Genius Fax:

Простой и интуитивно понятный интерфейс.

Поддержка отправки PDF и изображений из других приложений и облачных сервисов.

Возможность отправки факсов на международные номера.

Уведомления о статусе отправленных факсов.

Подписка на номер для приема факсов.

Бесплатная страница титульного листа для отправляемых факсов.

Возможность управления историей факсов с любого устройства, используя учетную запись Genius Fax.

Легкое удаление факсов из истории.

Поддержка документов размером до 50 МБ.

В целом, Genius Fax — это идеальное решение для тех, кто ищет простое и надежное средство для отправки и получения факсов. Приложение поддерживает отправку факсов в более чем 40 стран, а также интеграцию с приложением Genius Scan для сканирования документов.