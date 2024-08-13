Увеличительное Стекло & Лупа — это удобное и качественное приложение, превращающее ваш смартфон в мощное цифровое увеличительное стекло. С его помощью вы можете детально рассмотреть любые мелкие объекты, текст или изображения, просто используя камеру вашего устройства. Программа предназначена для повседневного использования и предоставляет пользователю простые, но функциональные инструменты для увеличения и улучшения видимости различных объектов.

Приложение включает в себя возможности увеличения до 32х крат, что позволяет максимально приблизить изображение для детального изучения. Встроенный фонарик помогает улучшить видимость в условиях низкой освещенности, а функция заморозки позволяет зафиксировать изображение для дальнейшего анализа. Программа также оснащена функцией распознавания текста, что делает её удобной для работы с печатными материалами, и предоставляет возможность сохранять и делиться изображениями.

Список основных возможностей приложения Увеличительное Стекло & Лупа: