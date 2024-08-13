Увеличительное Стекло для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.7.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Digitalchemy, LLC
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|16.3 Мб
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Увеличительное Стекло & Лупа — это удобное и качественное приложение, превращающее ваш смартфон в мощное цифровое увеличительное стекло. С его помощью вы можете детально рассмотреть любые мелкие объекты, текст или изображения, просто используя камеру вашего устройства. Программа предназначена для повседневного использования и предоставляет пользователю простые, но функциональные инструменты для увеличения и улучшения видимости различных объектов.
Приложение включает в себя возможности увеличения до 32х крат, что позволяет максимально приблизить изображение для детального изучения. Встроенный фонарик помогает улучшить видимость в условиях низкой освещенности, а функция заморозки позволяет зафиксировать изображение для дальнейшего анализа. Программа также оснащена функцией распознавания текста, что делает её удобной для работы с печатными материалами, и предоставляет возможность сохранять и делиться изображениями.
Список основных возможностей приложения Увеличительное Стекло & Лупа:
- Увеличение до 32х крат для детального рассмотрения объектов.
- Встроенный фонарик для работы в условиях низкой освещенности.
- Функция заморозки изображения для удобного изучения деталей.
- Сохранение и обмен изображениями прямо из приложения.
- Распознавание текста с возможностью изменения размера и прослушивания.
- Применение фильтров для улучшения качества изображений.
- Режим полноэкранного просмотра для комфортного использования.
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