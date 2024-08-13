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Увеличительное Стекло для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.7.12 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:16.3 Мб
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Увеличительное Стекло & Лупа — это удобное и качественное приложение, превращающее ваш смартфон в мощное цифровое увеличительное стекло. С его помощью вы можете детально рассмотреть любые мелкие объекты, текст или изображения, просто используя камеру вашего устройства. Программа предназначена для повседневного использования и предоставляет пользователю простые, но функциональные инструменты для увеличения и улучшения видимости различных объектов.

Приложение включает в себя возможности увеличения до 32х крат, что позволяет максимально приблизить изображение для детального изучения. Встроенный фонарик помогает улучшить видимость в условиях низкой освещенности, а функция заморозки позволяет зафиксировать изображение для дальнейшего анализа. Программа также оснащена функцией распознавания текста, что делает её удобной для работы с печатными материалами, и предоставляет возможность сохранять и делиться изображениями.

Список основных возможностей приложения Увеличительное Стекло & Лупа:

  • Увеличение до 32х крат для детального рассмотрения объектов.
  • Встроенный фонарик для работы в условиях низкой освещенности.
  • Функция заморозки изображения для удобного изучения деталей.
  • Сохранение и обмен изображениями прямо из приложения.
  • Распознавание текста с возможностью изменения размера и прослушивания.
  • Применение фильтров для улучшения качества изображений.
  • Режим полноэкранного просмотра для комфортного использования.
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