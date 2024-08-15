АНИМАТИКА для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|KvartGroup
|Категория:
|Обучающий софт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|17.76 Мб
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Таблица умножения АНИМАТИКА - это обучающее приложение, предназначенное для детей, которое в игровой форме помогает изучить и закрепить таблицу умножения. Программа предлагает комплексный подход к обучению, сочетая элементы геймификации и прогрессивное увеличение сложности. Основная задача ребенка в приложении — решить примеры на умножение, при этом каждый правильный ответ открывает фрагмент пазла. В процессе игры учащийся постепенно проходит уровни, начиная с простых задач и переходя к более сложным.
Приложение включает 36 уровней, которые разделены на этапы. Первые 11 уровней направлены на изучение базовой таблицы умножения от 2 до 10. Последующие 25 уровней предназначены для закрепления и повторения изученного материала. Для каждого уровня предусмотрено постепенное усложнение примеров, что позволяет ребенку непрерывно развивать свои математические навыки.
Приложение состоит из двух блоков. Первый блок включает базовую таблицу умножения с уровнями на закрепление после каждого этапа. Второй блок посвящен изучению умножения на 11 и 12, также с уровнями на повторение. Благодаря такому структурированному подходу, к концу прохождения всей игры ребенок будет уверенно владеть таблицей умножения.
Список основных возможностей приложения "Таблица умножения АНИМАТИКА":
- Изучение таблицы умножения от 2 до 12.
- Игровой тренажер с постепенным увеличением сложности.
- Пазл, открывающийся по мере правильных ответов.
- 36 уровней, распределенных от простых к сложным.
- Уровни для закрепления материала после каждого этапа.
- Ежедневная статистика прогресса.
- Развитие навыков устного счета и математических способностей.
- Увлекательный формат обучения для детей.
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