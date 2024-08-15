Таблица умножения АНИМАТИКА - это обучающее приложение, предназначенное для детей, которое в игровой форме помогает изучить и закрепить таблицу умножения. Программа предлагает комплексный подход к обучению, сочетая элементы геймификации и прогрессивное увеличение сложности. Основная задача ребенка в приложении — решить примеры на умножение, при этом каждый правильный ответ открывает фрагмент пазла. В процессе игры учащийся постепенно проходит уровни, начиная с простых задач и переходя к более сложным.

Приложение включает 36 уровней, которые разделены на этапы. Первые 11 уровней направлены на изучение базовой таблицы умножения от 2 до 10. Последующие 25 уровней предназначены для закрепления и повторения изученного материала. Для каждого уровня предусмотрено постепенное усложнение примеров, что позволяет ребенку непрерывно развивать свои математические навыки.

Приложение состоит из двух блоков. Первый блок включает базовую таблицу умножения с уровнями на закрепление после каждого этапа. Второй блок посвящен изучению умножения на 11 и 12, также с уровнями на повторение. Благодаря такому структурированному подходу, к концу прохождения всей игры ребенок будет уверенно владеть таблицей умножения.

Список основных возможностей приложения "Таблица умножения АНИМАТИКА":