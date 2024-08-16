Duplicati для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.8.1 beta | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Duplicati Inc
|Категория:
|Резервное копирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|49.24 Мб
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Duplicati – это удобное и функциональное программное обеспечение, разработанное для безопасного резервного копирования личных файлов и данных приложений. Программа предлагает как базовые, так и продвинутые функции, подходящие для широкого круга пользователей. С ее помощью можно надежно защитить данные путем их сохранения в различные облачные сервисы и локальные хранилища.
Процесс установки Duplicati занимает минимальное количество времени. В ходе настройки пользователи могут выбрать дополнительные опции, такие как автоматический запуск при старте системы и установка переведенного интерфейса. Эти параметры при желании можно настроить или отключить.
Интерфейс приложения интуитивно понятен благодаря пошаговому мастеру, который позволяет быстро создать резервную копию, следуя нескольким простым этапам. Встроенный планировщик помогает автоматизировать резервирование данных, управлять существующими копиями, а также восстанавливать информацию в случае необходимости.
Создание новой резервной копии предполагает выбор имени, группы, а также данных для включения. Пользователи могут указать определенные папки или воспользоваться предустановленными вариантами, например, для документов, изображений, музыки или настроек приложений. Защита паролем позволяет ограничить доступ к резервным копиям, гарантируя конфиденциальность данных. Сохранение копий возможно в файл, на FTP-серверы, а также в облачные хранилища, такие как Google Docs, OneDrive и другие.
Duplicati предлагает гибкие возможности для настройки. Пользователи могут установить частоту резервного копирования, задать сроки хранения старых копий, настроить ограничения по размеру и пропускной способности, а также настроить фильтры для выбора файлов. Программа сворачивается в область системного трея и продолжает свою работу в фоновом режиме, не загружая систему и не влияя на ее производительность.
Основные возможности Duplicati:
- Быстрая и простая установка с возможностью настройки дополнительных параметров.
- Интуитивный интерфейс с пошаговым мастером создания резервных копий.
- Поддержка защиты резервных копий паролем.
- Сохранение данных в локальные и облачные хранилища (Google Docs, OneDrive и др.).
- Настройка планировщика резервного копирования и управления сроками хранения копий.
- Возможность настройки фильтров и ограничений для резервируемых данных.
- Низкое потребление ресурсов системы при активной работе в фоновом режиме.
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