Omo для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.65.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|WELLTECH APPS LIMITED
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|22.53 Мб
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Приложение Omo – это многофункциональный инструмент для тех, кто стремится достичь стабильных результатов в снижении веса. Оно разработано для формирования устойчивых и здоровых привычек, что помогает избежать эффекта йо-йо, хаотичных тренировок и непоследовательных диет. В основе Omo лежит подход, ориентированный на психологию питания, позволяющий пользователям не просто похудеть, но и поддерживать достигнутый результат в долгосрочной перспективе.
Программа предлагает комплексный курс по снижению веса, который направлен на развитие новых привычек, поддержку мотивации и помощь в постановке достижимых целей. Этот курс включает материалы по психологии питания, краткие руководства по здоровому образу жизни и проверенные методики, разработанные на основе многолетнего опыта специалистов в сфере диетологии и здоровья. Поддержка пользователей осуществляется на каждом этапе их пути.
Одним из ключевых инструментов Omo является трекер питания, который позволяет следить за ежедневным потреблением калорий, макро- и микроэлементов. Удобный счетчик калорий помогает пользователям контролировать питание и достигать оптимального соотношения белков, жиров, углеводов и других важных элементов. Сканер штрих-кодов облегчает добавление продуктов в дневник питания, а трекер воды напоминает о поддержании необходимого уровня гидратации.
Приложение также поддерживает режим прерывистого голодания, который доказал свою эффективность в улучшении обмена веществ и поддержании здоровья. Этот метод помогает контролировать уровень сахара и инсулина, стимулирует метаболизм и способствует естественной детоксикации организма. Приложение подходит для различных типов диет, включая вегетарианство, веганство и кето.
Простая ходьба – один из наиболее доступных и эффективных способов сжигания калорий и поддержания физической формы. В Omo встроен шагомер, который позволяет отслеживать количество шагов, затраченные калории и ежедневный прогресс в достижении фитнес-целей.
Для тех, кто предпочитает наглядно видеть свой прогресс, программа предоставляет возможность фиксировать изменения веса, устанавливать цели и отслеживать их достижение. Это помогает поддерживать мотивацию и оставаться на верном пути.
Основные возможности приложения Omo:
- Комплексный курс по формированию здоровых привычек и управлению весом.
- Счетчик калорий с расширенным трекером макронутриентов.
- Удобный сканер штрих-кодов для быстрого добавления продуктов.
- Поддержка прерывистого голодания с учетом различных диетических предпочтений.
- Шагомер для отслеживания активности и сжигаемых калорий.
- Трекер веса с функцией постановки целей и анализа прогресса.
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Admin
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