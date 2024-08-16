Приложение Calculate your 1RM предназначено для определения вашего максимального одноразового повторения (1ПМ) и расчета процентов от него по различным, признанным методикам. 1ПМ представляет собой максимальный вес, который вы можете поднять всего один раз при выполнении конкретного упражнения. Этот показатель позволяет оценить вашу силу и мощь на текущий момент, что является важным критерием для планирования тренировок.

Знание вашего 1ПМ помогает определить, какой вес можно использовать для различных схем повторений, а также позволяет отслеживать прогресс в силовых показателях. Если вы заметите изменения между замерами, вы сможете оценить эффективность своих тренировок. Для получения точных данных требуется ввод веса, который вы можете поднять, и количества повторений, которые вы способны выполнить. Оптимально выполнять расчет при количестве повторений, не превышающем 12, так как при большем числе результат может стать менее точным.

Приложение использует несколько проверенных формул для расчета 1ПМ, таких как Epley, Lander, O'Conner, Lombardi и другие. Каждая из них учитывает различные аспекты и нюансы, что позволяет получить максимально точный результат.

Основные возможности приложения Calculate your 1RM: