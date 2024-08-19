Macros для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.10.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:7.2 Мб
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Macros — это удобное приложение для подсчета калорий и планирования питания. С его помощью пользователи могут контролировать своё питание, следя за потреблением макронутриентов (углеводов, белков и жиров), адаптировать рацион под личные цели и отслеживать прогресс.

Приложение подходит как для тех, кто следит за фигурой или придерживается диеты, так и для людей, стремящихся нарастить мышечную массу. Благодаря простому интерфейсу и удобным функциям, процесс ведения пищевого дневника и планирования питания становится легким и эффективным.

Основные возможности приложения Macrosr:

  • Расчет индивидуальной калорийности с учетом целей пользователя.
  • Подсчет и учет макроэлементов (белков, жиров, углеводов).
  • Опция активации расчета нетто углеводов для кето-диеты.
  • Выбор цели: снижение веса, поддержание текущего веса или набор мышечной массы.
  • Доступ к базе данных с пищевой информацией о тысячах продуктов.
  • Возможность создания собственной библиотеки продуктов.
  • Быстрое копирование блюд между приемами пищи.
  • Встроенный считыватель штрих-кодов для удобного добавления продуктов.
  • Функция создания рецептов и их сохранения.
  • Распределение калорий между приемами пищи по заданному проценту.
  • Редактирование потребностей в калориях и макроэлементах в процентах и граммах.
  • Экспорт дневников и планов питания в формате PDF для удобного обмена или печати.
  • Отслеживание прогресса в потреблении калорий, углеводов, белков и жиров.
  • Анализ продуктов по их калорийности и составу макро- и микроэлементов в дневниках и планах.
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