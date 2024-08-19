Macros для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.10.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|JosmanTek
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|7.2 Мб
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Macros — это удобное приложение для подсчета калорий и планирования питания. С его помощью пользователи могут контролировать своё питание, следя за потреблением макронутриентов (углеводов, белков и жиров), адаптировать рацион под личные цели и отслеживать прогресс.
Приложение подходит как для тех, кто следит за фигурой или придерживается диеты, так и для людей, стремящихся нарастить мышечную массу. Благодаря простому интерфейсу и удобным функциям, процесс ведения пищевого дневника и планирования питания становится легким и эффективным.
Основные возможности приложения Macrosr:
- Расчет индивидуальной калорийности с учетом целей пользователя.
- Подсчет и учет макроэлементов (белков, жиров, углеводов).
- Опция активации расчета нетто углеводов для кето-диеты.
- Выбор цели: снижение веса, поддержание текущего веса или набор мышечной массы.
- Доступ к базе данных с пищевой информацией о тысячах продуктов.
- Возможность создания собственной библиотеки продуктов.
- Быстрое копирование блюд между приемами пищи.
- Встроенный считыватель штрих-кодов для удобного добавления продуктов.
- Функция создания рецептов и их сохранения.
- Распределение калорий между приемами пищи по заданному проценту.
- Редактирование потребностей в калориях и макроэлементах в процентах и граммах.
- Экспорт дневников и планов питания в формате PDF для удобного обмена или печати.
- Отслеживание прогресса в потреблении калорий, углеводов, белков и жиров.
- Анализ продуктов по их калорийности и составу макро- и микроэлементов в дневниках и планах.
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