Macros — это удобное приложение для подсчета калорий и планирования питания. С его помощью пользователи могут контролировать своё питание, следя за потреблением макронутриентов (углеводов, белков и жиров), адаптировать рацион под личные цели и отслеживать прогресс.

Приложение подходит как для тех, кто следит за фигурой или придерживается диеты, так и для людей, стремящихся нарастить мышечную массу. Благодаря простому интерфейсу и удобным функциям, процесс ведения пищевого дневника и планирования питания становится легким и эффективным.

Основные возможности приложения Macrosr: