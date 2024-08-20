BitCopy для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $9.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.3.8.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MollieSoft
|Категория:
|Резервное копирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1.79 Мб
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BitCopy - это инструмент для удобного и точного копирования файлов между локальными и удалёнными каталогами. Программа позволяет пользователю настраивать наборы копирования с учётом индивидуальных требований. Основная задача BitCopy – обеспечить автоматическое и точное перемещение файлов из исходного в целевой каталог, основываясь на заданных фильтрах и правилах.
Ключевая особенность BitCopy заключается в возможности точно выбирать файлы для копирования на основе фильтрации. Фильтры настраиваются с помощью языка запросов, который позволяет учитывать такие параметры, как имя файла, его размер и дата создания или изменения. Это даёт возможность задавать правила копирования на основе специфических критериев, что важно для выполнения различных задач и проектов.
Пользователь может самостоятельно настроить фильтры и протестировать их перед использованием, чтобы убедиться в корректности их работы. Важной функцией является проверка совпадений фильтров с содержимым как исходной, так и целевой папок, что помогает избежать ненужных копий или перезаписей файлов. BitCopy предоставляет гибкость в управлении процессом: пользователь может выбрать, будет ли программа перезаписывать существующие файлы, копировать только новые или оставлять всё без изменений.
Для удобства использования предусмотрена возможность создания расписания. Если вы не можете следить за процессом копирования вручную, встроенный планировщик позволяет задать конкретное время выполнения задач. Это особенно полезно, когда файлы необходимо копировать по заранее установленному графику.
BitCopy может быть полезна как для рабочих групп, которым необходимо регулярно обмениваться обновлёнными версиями документов, так и для индивидуальных пользователей, часто изменяющих файлы. Программа помогает минимизировать затраты времени на перемещение данных, обеспечивая их оперативное и безопасное копирование.
Основные возможности приложения BitCopy:
- Настройка наборов копирования с учётом специфических требований.
- Использование фильтров для выбора файлов по имени, размеру и дате создания.
- Поддержка создания и тестирования собственных фильтров.
- Гибкие настройки копирования: перезапись, копирование только новых файлов, сохранение всех версий.
- Встроенный планировщик для автоматического выполнения задач по расписанию.
- Поддержка как локальных, так и удалённых каталогов.
- Возможность создания и редактирования сложных правил копирования для конкретных задач.
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