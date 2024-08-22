OverSite для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.5.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MollieSoft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|1.26 Мб
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OverSite – это приложение для мониторинга интернет-соединений, обеспечивающее эффективный контроль доступности веб-ресурсов. Его основная задача – проверка состояния сайтов с использованием пинг-запросов по протоколу Internet Control Message Protocol (ICMP). Программа может отслеживать работу как отдельных сайтов, так и целого списка ресурсов, отображая результаты в виде временной шкалы. Этот график наглядно показывает периоды, когда сайты доступны или недоступны, а также учитывает время, когда приложение не было активным или компьютер находился в спящем режиме.
В OverSite пользователи могут мониторить любые сайты, которые принимают ICMP-запросы. Программа поддерживает как доменные имена, так и IP-адреса, но при этом важно, чтобы они не начинались с префиксов «http» или «https». Приложение автоматически создает список популярных сайтов, таких как Google, Microsoft и Yahoo!, для начальной проверки, но пользователи могут свободно добавлять или удалять другие ресурсы в зависимости от своих потребностей.
OverSite спроектирован с учетом простоты использования. При первом запуске программа автоматически создает наблюдатели для сайтов, упрощая процесс начальной настройки. Дополнительным плюсом является возможность гибкого управления списком отслеживаемых ресурсов и минимизация вмешательства пользователя в процесс мониторинга. Приложение наглядно отображает данные и предоставляет точную информацию о состоянии соединений, что делает его полезным инструментом как для обычных пользователей, так и для IT-специалистов.
Для работы программы требуется наличие .NET Framework версии 4.6.1, что является стандартным требованием для большинства современных приложений. Несмотря на простоту использования, OverSite предлагает достаточно функционала, чтобы удовлетворить потребности пользователей любого уровня.
Основные возможности OverSite:
- Мониторинг интернет-соединений с помощью пинг-запросов по протоколу ICMP.
- Поддержка работы с любыми сайтами, принимающими ICMP-запросы (по доменному имени или IP-адресу).
- Отображение результатов мониторинга на временной шкале.
- Автоматическое добавление популярных сайтов для начальной проверки.
- Удобный интерфейс для добавления и удаления сайтов в списке наблюдения.
- Наглядная легенда, отображающая статус каждого отслеживаемого ресурса.
- Простой процесс начальной настройки и автоматизация создания наблюдателей.
- Поддержка работы в фоновом режиме с минимальным вмешательством пользователя.
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