BitSilo для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $9.95
|Ограничение:
|60 дней
|Версия:
|1.3.4.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MollieSoft
|Категория:
|Резервное копирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1.8 Мб
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BitSilo - это приложение для создания и управления резервными копиями данных. Оно помогает пользователям автоматически сохранять важные файлы и папки, защищая их от потери данных в случае сбоев оборудования, вирусных атак или других непредвиденных ситуаций. Программа предлагает удобный интерфейс с одним окном, в котором сосредоточены все необходимые функции для планирования и выполнения резервного копирования.
В BitSilo пользователи могут создавать так называемые наборы резервных копий, которые представляют собой задания на копирование данных. Каждое задание можно настроить индивидуально: выбрать папку назначения, тип архива, параметры индексирования и правила очистки старых резервных копий. Важно уделять внимание настройкам автоматической очистки, так как при заполнении места на диске процесс копирования может завершиться с ошибкой.
Приложение предоставляет гибкие возможности для работы с файлами и папками. Пользователи могут указывать конкретные файлы для включения в резервную копию, а также исключать нежелательные элементы. Исключения настраиваются на отдельной панели, где можно вручную ввести имена файлов. Однако фильтрация по другим критериям, таким как расширение файла, не поддерживается.
Одним из ключевых преимуществ BitSilo является возможность автоматического резервного копирования по расписанию. Пользователи могут настроить копирование на определенные дни: ежедневно, еженедельно или ежемесячно. Программа поддерживает инкрементное копирование, что позволяет экономить дисковое пространство, копируя только измененные или новые файлы.
Помимо резервного копирования, BitSilo также предлагает функции восстановления данных. Программа может сканировать хранилища на наличие нужных файлов на основе указанных критериев и отображать список совпадений, что упрощает поиск и восстановление.
Несмотря на удобство и функциональность, интерфейс BitSilo выглядит устаревшим, и для повышения конкурентоспособности продукту не хватает некоторых современных функций, таких как шифрование и защита паролем. Тем не менее, программа может стать хорошим выбором для пользователей, которым нужно простое и эффективное решение для резервного копирования данных.
Основные возможности приложения BitSilo:
- Простое и интуитивное управление резервными копиями через однооконный интерфейс.
- Настройка наборов резервных копий с указанием места назначения, типа архива и правил очистки.
- Возможность создания расписания резервного копирования: ежедневного, еженедельного или ежемесячного.
- Инкрементное резервное копирование, копирующее только измененные или новые файлы.
- Управление исключениями, позволяющее исключить ненужные файлы из процесса копирования.
- Восстановление данных на основе указанных критериев с возможностью выбора нужных файлов.
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