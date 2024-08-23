App Permission Manager для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.4.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|o16i Apps
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|18.1 Мб
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App Permission Manager – это инструмент, разработанный для усиления контроля над доступом приложений к персональным данным и улучшения безопасности мобильного устройства. Приложение позволяет детально анализировать и управлять разрешениями, запрашиваемыми установленными программами. В условиях растущих угроз кибербезопасности App Permission Manager помогает пользователям эффективно защищать свои данные и избегать ненужного риска, предоставляя доступ только к тем функциям, которые действительно необходимы.
Приложение ориентировано на пользователей, которые хотят быть уверенными в том, что приложения на их устройствах не злоупотребляют предоставленными правами. Основное назначение App Permission Manager заключается в мониторинге, управлении и анализе разрешений, обеспечивая прозрачность и безопасность. С его помощью можно легко отслеживать и отменять ненужные разрешения, тем самым снижая вероятность несанкционированного доступа к конфиденциальной информации. Важным элементом работы приложения является использование AccessibilityService, которое требуется для удобного и автоматизированного управления разрешениями.
Основные возможности приложения App Permission Manager:
- Информация о разрешениях: подробный обзор прав доступа, классифицированный по уровням риска. Приложение помогает быстро находить и отключать потенциально опасные разрешения.
- Управление групповыми разрешениями: возможность отслеживания и контроля доступа приложений к ключевым настройкам устройства.
- Мониторинг специальных разрешений: предупреждения о доступе к особо конфиденциальным функциям, включая изменения в системе и настройках устройства.
- Панель управления разрешениями: детальная информация о доступе приложений к камере, микрофону и геолокации с уведомлениями о любых изменениях.
- История разрешений: журнал всех действий, связанных с разрешениями, что позволяет отслеживать все запросы доступа к данным.
App Permission Manager использует AccessibilityService исключительно для обеспечения удобства управления разрешениями и функционирования панели мониторинга, при этом любые действия выполняются только с согласия пользователя.
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Admin
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