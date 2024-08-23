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App Permission Manager для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.4.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:18.1 Мб
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App Permission Manager – это инструмент, разработанный для усиления контроля над доступом приложений к персональным данным и улучшения безопасности мобильного устройства. Приложение позволяет детально анализировать и управлять разрешениями, запрашиваемыми установленными программами. В условиях растущих угроз кибербезопасности App Permission Manager помогает пользователям эффективно защищать свои данные и избегать ненужного риска, предоставляя доступ только к тем функциям, которые действительно необходимы.

Приложение ориентировано на пользователей, которые хотят быть уверенными в том, что приложения на их устройствах не злоупотребляют предоставленными правами. Основное назначение App Permission Manager заключается в мониторинге, управлении и анализе разрешений, обеспечивая прозрачность и безопасность. С его помощью можно легко отслеживать и отменять ненужные разрешения, тем самым снижая вероятность несанкционированного доступа к конфиденциальной информации. Важным элементом работы приложения является использование AccessibilityService, которое требуется для удобного и автоматизированного управления разрешениями.

Основные возможности приложения App Permission Manager:

  • Информация о разрешениях: подробный обзор прав доступа, классифицированный по уровням риска. Приложение помогает быстро находить и отключать потенциально опасные разрешения.
  • Управление групповыми разрешениями: возможность отслеживания и контроля доступа приложений к ключевым настройкам устройства.
  • Мониторинг специальных разрешений: предупреждения о доступе к особо конфиденциальным функциям, включая изменения в системе и настройках устройства.
  • Панель управления разрешениями: детальная информация о доступе приложений к камере, микрофону и геолокации с уведомлениями о любых изменениях.
  • История разрешений: журнал всех действий, связанных с разрешениями, что позволяет отслеживать все запросы доступа к данным.

App Permission Manager использует AccessibilityService исключительно для обеспечения удобства управления разрешениями и функционирования панели мониторинга, при этом любые действия выполняются только с согласия пользователя.

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