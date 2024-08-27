Japanese For Kids & Beginners для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.34 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Miracle FunBox
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|36.16 Мб
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Japanese For Kids & Beginners — это приложение для изучения японского языка, разработанное специально для начинающих. Оно сочетает в себе удобство и интерактивность, что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет освоить основы японского языка с нуля. Программа акцентирует внимание на лексике и фразах, применимых в повседневной жизни, помогая пользователям легко адаптироваться в различных ситуациях, будь то путешествие в Японию или общение с носителями языка.
Приложение предлагает комплексный подход к обучению, разбивая сложные языковые конструкции на небольшие и понятные части. Каждый урок тщательно разработан профессиональными лингвистами, что позволяет эффективно запоминать материал и уверенно использовать его в реальной жизни. В программе также предусмотрены интерактивные элементы, которые поддерживают интерес и мотивацию к обучению, будь то системы наград, таблицы лидеров или сбор наклеек.
Основные возможности приложения Japanese For Kids & Beginners:
- Изучение японской письменности: хираганы и катаканы.
- Обучение японской лексике с помощью визуальных подсказок и аудио от носителей языка, охватывающих более 60 тематических категорий.
- Комплексные уроки по японским фразам для различных ситуаций: приветствия, покупки, рестораны, ориентирование и многое другое.
- Система лидеров, включающая ежедневные и пожизненные рейтинги для поддержания мотивации.
- Коллекция забавных наклеек и аватаров, которые отображаются в таблице лидеров.
- Дополнительные уроки по математике для детей, включая базовые навыки счета и простые арифметические задачи.
- Многоязычная поддержка, включающая более 20 языков, включая русский, английский, французский, немецкий, итальянский и другие.
В целом, Japanese For Kids & Beginners — это не просто обучающее приложение, а полноценный инструмент для уверенного овладения базовыми навыками японского языка. Оно поможет вам не только выучить основы, но и подготовиться к практическому использованию языка в реальных ситуациях, будь то поездка или общение с японцами.
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