Kidjo TV для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.32.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Kidjo
|Категория:
|Обучающий софт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|80.04 Мб
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Kidjo TV — это образовательное и развлекательное приложение, предназначенное для детей от двух до семи лет. Приложение предлагает безопасный и безрекламный контент, ориентированный на развитие и обучение. Содержит более 2500 видео, включая лицензированные мультфильмы, детские стишки, а также обучающие материалы, направленные на развитие жизненных навыков, таких как творчество, фокусирование и выполнение научных экспериментов. Благодаря интуитивному интерфейсу, даже самые маленькие пользователи смогут самостоятельно изучать интересный и познавательный контент.
Приложение предоставляет родителям возможность контролировать и ограничивать время использования, а также настраивать контент в зависимости от потребностей их детей. Сервис сертифицирован по стандартам COPPA (Закон о защите конфиденциальности детей в Интернете), что гарантирует соответствие возрастным ограничениям и безопасность использования. Благодаря функции «Рюкзак» родители могут загружать и сохранять видео для просмотра в автономном режиме, что делает Kidjo TV идеальным спутником для долгих поездок и ожиданий.
Программа предлагает уникальные впечатления для детей разного возраста. Малыши смогут наслаждаться детскими песенками и веселыми стишками, а дети постарше — знакомиться с любимыми персонажами и участвовать в приключениях. В приложении представлены такие персонажи, как ТроТро, Самсам, Майти Экспресс, Гарфилд, Маша и Медведь, Щенячий патруль и многие другие. Режим Live позволяет детям мгновенно подключаться к непрерывным трансляциям и наслаждаться просмотром любимых видео без перерывов.
Kidjo TV также предлагает уникальные функции, такие как Kidjo Stories — для прослушивания сказок перед сном, и Kidjo Games — для участия в интерактивных обучающих играх. Эти функции делают Kidjo TV универсальным инструментом для развития, обучения и развлечения детей.
Список основных возможностей приложения Kidjo TV:
- Более 2500 видео, включая мультфильмы, детские песенки, обучающие материалы и игры.
- Полная безопасность и отсутствие рекламы для детей от двух до семи лет.
- Сертификация по стандартам COPPA для защиты конфиденциальности детей.
- Функция «Рюкзак» для сохранения видео и их просмотра в автономном режиме.
- Настраиваемый контент и ограничение времени использования для удобства родителей.
- Режим Live для непрерывных трансляций любимых видео.
- Специальные разделы Kidjo Stories и Kidjo Games для разных видов активности и настроения.
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Отзывы о программе Kidjo TV
Admin
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