Kidjo TV — это образовательное и развлекательное приложение, предназначенное для детей от двух до семи лет. Приложение предлагает безопасный и безрекламный контент, ориентированный на развитие и обучение. Содержит более 2500 видео, включая лицензированные мультфильмы, детские стишки, а также обучающие материалы, направленные на развитие жизненных навыков, таких как творчество, фокусирование и выполнение научных экспериментов. Благодаря интуитивному интерфейсу, даже самые маленькие пользователи смогут самостоятельно изучать интересный и познавательный контент.

Приложение предоставляет родителям возможность контролировать и ограничивать время использования, а также настраивать контент в зависимости от потребностей их детей. Сервис сертифицирован по стандартам COPPA (Закон о защите конфиденциальности детей в Интернете), что гарантирует соответствие возрастным ограничениям и безопасность использования. Благодаря функции «Рюкзак» родители могут загружать и сохранять видео для просмотра в автономном режиме, что делает Kidjo TV идеальным спутником для долгих поездок и ожиданий.

Программа предлагает уникальные впечатления для детей разного возраста. Малыши смогут наслаждаться детскими песенками и веселыми стишками, а дети постарше — знакомиться с любимыми персонажами и участвовать в приключениях. В приложении представлены такие персонажи, как ТроТро, Самсам, Майти Экспресс, Гарфилд, Маша и Медведь, Щенячий патруль и многие другие. Режим Live позволяет детям мгновенно подключаться к непрерывным трансляциям и наслаждаться просмотром любимых видео без перерывов.

Kidjo TV также предлагает уникальные функции, такие как Kidjo Stories — для прослушивания сказок перед сном, и Kidjo Games — для участия в интерактивных обучающих играх. Эти функции делают Kidjo TV универсальным инструментом для развития, обучения и развлечения детей.

Список основных возможностей приложения Kidjo TV: