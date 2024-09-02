MobileVOIP для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.76 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Finarea
|Категория:
|Телефония, GSM
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|14.78 Мб
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MobileVOIP — это кроссплатформенное приложение для осуществления голосовых вызовов по IP-протоколу, позволяющее значительно снизить затраты на международные и национальные звонки. С помощью MobileVOIP можно совершать дешевые, а в некоторых случаях и бесплатные звонки через 3G или Wi-Fi.
Программа позволяет пользователям зарегистрироваться у одного из более чем 50 поддерживаемых VoIP-провайдеров, приобрести кредиты и сразу начать использовать приложение для звонков. Приложение поддерживает SIP-технологию, что обеспечивает качественные звонки даже при низкой скорости интернета. Также MobileVOIP позволяет использовать телефонную книгу вашего устройства, что делает процесс совершения звонков простым и удобным.
Приложение MobileVOIP отличается высокой экономичностью, позволяя сэкономить до 95% на ежемесячных расходах на звонки, особенно на международные вызовы. Пользователи могут избежать высоких затрат на роуминг, используя Wi-Fi для звонков за границей.
Основные возможности приложения MobileVOIP:
- Поддержка VoIP-звонков через 3G, Wi-Fi и UMTS, что позволяет совершать дешевые звонки в любое место мира.
- Регистрация и работа с более чем 50 VoIP-провайдерами, включая возможность регистрации нового пользователя через приложение.
- Использование телефонной книги устройства для быстрого доступа к контактам.
- Поддержка различных операционных систем, включая Android, Symbian, Windows Phone, BlackBerry и iPhone.
- Возможность использовать приложение на планшетах iPad и Android.
- Снижение расходов на международные звонки до 95%.
- Бесплатный роуминг для путешественников при использовании Wi-Fi.
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Admin
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