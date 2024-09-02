MobileVOIP для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:8.76 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Телефония, GSM
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:14.78 Мб
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MobileVOIP — это кроссплатформенное приложение для осуществления голосовых вызовов по IP-протоколу, позволяющее значительно снизить затраты на международные и национальные звонки. С помощью MobileVOIP можно совершать дешевые, а в некоторых случаях и бесплатные звонки через 3G или Wi-Fi.

Программа позволяет пользователям зарегистрироваться у одного из более чем 50 поддерживаемых VoIP-провайдеров, приобрести кредиты и сразу начать использовать приложение для звонков. Приложение поддерживает SIP-технологию, что обеспечивает качественные звонки даже при низкой скорости интернета. Также MobileVOIP позволяет использовать телефонную книгу вашего устройства, что делает процесс совершения звонков простым и удобным.

Приложение MobileVOIP отличается высокой экономичностью, позволяя сэкономить до 95% на ежемесячных расходах на звонки, особенно на международные вызовы. Пользователи могут избежать высоких затрат на роуминг, используя Wi-Fi для звонков за границей.

Основные возможности приложения MobileVOIP:

  • Поддержка VoIP-звонков через 3G, Wi-Fi и UMTS, что позволяет совершать дешевые звонки в любое место мира.
  • Регистрация и работа с более чем 50 VoIP-провайдерами, включая возможность регистрации нового пользователя через приложение.
  • Использование телефонной книги устройства для быстрого доступа к контактам.
  • Поддержка различных операционных систем, включая Android, Symbian, Windows Phone, BlackBerry и iPhone.
  • Возможность использовать приложение на планшетах iPad и Android.
  • Снижение расходов на международные звонки до 95%.
  • Бесплатный роуминг для путешественников при использовании Wi-Fi.
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