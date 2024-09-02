MobileVOIP — это кроссплатформенное приложение для осуществления голосовых вызовов по IP-протоколу, позволяющее значительно снизить затраты на международные и национальные звонки. С помощью MobileVOIP можно совершать дешевые, а в некоторых случаях и бесплатные звонки через 3G или Wi-Fi.

Программа позволяет пользователям зарегистрироваться у одного из более чем 50 поддерживаемых VoIP-провайдеров, приобрести кредиты и сразу начать использовать приложение для звонков. Приложение поддерживает SIP-технологию, что обеспечивает качественные звонки даже при низкой скорости интернета. Также MobileVOIP позволяет использовать телефонную книгу вашего устройства, что делает процесс совершения звонков простым и удобным.

Приложение MobileVOIP отличается высокой экономичностью, позволяя сэкономить до 95% на ежемесячных расходах на звонки, особенно на международные вызовы. Пользователи могут избежать высоких затрат на роуминг, используя Wi-Fi для звонков за границей.

Основные возможности приложения MobileVOIP: