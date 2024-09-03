Gomoku для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.81 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Настольные
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:15.33 Мб
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Gomoku скриншот № 4

Gomoku - это классическое приложение для игры в Гомоку, предлагающее несколько режимов игры и широкий выбор противников с различными уровнями сложности. В данной игре вы можете выбрать один из трех вариантов поля: 9x9, 11x11 или 15x15, что позволяет адаптировать игру под ваш опыт и предпочтения. Приложение включает в себя 12 анимированных противников, каждый из которых обладает уникальными стратегиями и стилями игры, а также три новых, более сложных оппонента, которые добавлены для усложнения игрового процесса.

Gomoku предоставляет возможность не только соревноваться с искусственным интеллектом, но и играть с друзьями в режиме для двух игроков. Игра также предлагает выбор из 10 различных фишек и досок, что позволяет персонализировать игровой процесс и добавить немного новизны в классическую игру. Приложение оптимизировано для мобильных устройств и планшетов, что обеспечивает комфортную игру на любом устройстве. Важно отметить, что приложение полностью бесплатное и не содержит заблокированных функций, что позволяет наслаждаться всеми возможностями без ограничений.

Список основных возможностей приложения Gomoku:

  • Три режима игры: 9x9, 11x11, 15x15.
  • 12 уникальных анимированных противников с разными уровнями сложности.
  • Режим игры для двух игроков на одном устройстве.
  • Возможность подняться по рейтинговой лестнице и стать лучшим игроком в Gomoku.
  • Выбор из 10 различных фишек и досок для персонализации игры.
  • Полная оптимизация для мобильных устройств и планшетов.
  • Приложение полностью бесплатно, без заблокированных функций и ограничений.
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