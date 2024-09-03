Gomoku для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.81 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AI Factory Limited
|Категория:
|Настольные
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|15.33 Мб
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Gomoku - это классическое приложение для игры в Гомоку, предлагающее несколько режимов игры и широкий выбор противников с различными уровнями сложности. В данной игре вы можете выбрать один из трех вариантов поля: 9x9, 11x11 или 15x15, что позволяет адаптировать игру под ваш опыт и предпочтения. Приложение включает в себя 12 анимированных противников, каждый из которых обладает уникальными стратегиями и стилями игры, а также три новых, более сложных оппонента, которые добавлены для усложнения игрового процесса.
Gomoku предоставляет возможность не только соревноваться с искусственным интеллектом, но и играть с друзьями в режиме для двух игроков. Игра также предлагает выбор из 10 различных фишек и досок, что позволяет персонализировать игровой процесс и добавить немного новизны в классическую игру. Приложение оптимизировано для мобильных устройств и планшетов, что обеспечивает комфортную игру на любом устройстве. Важно отметить, что приложение полностью бесплатное и не содержит заблокированных функций, что позволяет наслаждаться всеми возможностями без ограничений.
Список основных возможностей приложения Gomoku:
- Три режима игры: 9x9, 11x11, 15x15.
- 12 уникальных анимированных противников с разными уровнями сложности.
- Режим игры для двух игроков на одном устройстве.
- Возможность подняться по рейтинговой лестнице и стать лучшим игроком в Gomoku.
- Выбор из 10 различных фишек и досок для персонализации игры.
- Полная оптимизация для мобильных устройств и планшетов.
- Приложение полностью бесплатно, без заблокированных функций и ограничений.
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Admin
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