Delete.On.Reboot - это небольшая утилита, предназначенная для решения проблемы удаления файлов и папок, которые не удается удалить обычным способом из-за их использования другими программами. Приложение помогает пользователям автоматически удалять такие файлы при следующей перезагрузке компьютера. Интерфейс программы прост и интуитивно понятен, что позволяет легко управлять процессом удаления даже начинающим пользователям.

Главное преимущество приложения заключается в возможности добавления файлов и папок для удаления через контекстное меню или с помощью интерфейса программы. Пользователи могут легко выбрать необходимые элементы для удаления, а также подтвердить действие перед его выполнением. Программа включает опцию "Admin Explorer", что дает возможность удалять файлы, требующие прав администратора.

Delete.On.Reboot также предлагает дополнительные настройки безопасности. Программа предупреждает пользователей о возможных рисках удаления критически важных файлов или системных папок, которые могут повлиять на стабильность работы операционной системы. Поэтому перед удалением рекомендуется убедиться, что выбранные файлы не критичны для работы системы.

Одной из полезных функций является возможность добавления утилиты в контекстное меню, что упрощает работу с программой для пользователей, предпочитающих этот метод взаимодействия. Это делает программу удобным инструментом для тех, кто часто сталкивается с проблемами удаления файлов и папок в Windows.

Список основных возможностей приложения Delete.On.Reboot: