Delete.On.Reboot для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.41 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Nenad Hrg
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|188 Кб
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Delete.On.Reboot - это небольшая утилита, предназначенная для решения проблемы удаления файлов и папок, которые не удается удалить обычным способом из-за их использования другими программами. Приложение помогает пользователям автоматически удалять такие файлы при следующей перезагрузке компьютера. Интерфейс программы прост и интуитивно понятен, что позволяет легко управлять процессом удаления даже начинающим пользователям.
Главное преимущество приложения заключается в возможности добавления файлов и папок для удаления через контекстное меню или с помощью интерфейса программы. Пользователи могут легко выбрать необходимые элементы для удаления, а также подтвердить действие перед его выполнением. Программа включает опцию "Admin Explorer", что дает возможность удалять файлы, требующие прав администратора.
Delete.On.Reboot также предлагает дополнительные настройки безопасности. Программа предупреждает пользователей о возможных рисках удаления критически важных файлов или системных папок, которые могут повлиять на стабильность работы операционной системы. Поэтому перед удалением рекомендуется убедиться, что выбранные файлы не критичны для работы системы.
Одной из полезных функций является возможность добавления утилиты в контекстное меню, что упрощает работу с программой для пользователей, предпочитающих этот метод взаимодействия. Это делает программу удобным инструментом для тех, кто часто сталкивается с проблемами удаления файлов и папок в Windows.
Список основных возможностей приложения Delete.On.Reboot:
- Удаление файлов и папок, которые не удается удалить обычным способом, при перезагрузке системы.
- Интуитивно понятный интерфейс, позволяющий легко управлять процессом удаления.
- Возможность добавления файлов через контекстное меню или интерфейс программы.
- Встроенная опция Admin Explorer для удаления файлов с правами администратора.
- Настройки безопасности с предупреждениями о возможных рисках удаления критически важных файлов.
- Возможность интеграции программы в контекстное меню Windows для быстрого доступа.
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