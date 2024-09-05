Network Map для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ITDeveloper Zone
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|14.62 Мб
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Network Map – это приложение для управления волоконно-оптическими сетями с использованием географической информационной системы (ГИС), предназначенное для проектирования и создания маршрутов FTTP и FTTH сетей. Приложение позволяет планировать, документировать и поддерживать структуру сети максимально просто и эффективно. Оно подходит для операторов цифрового телевидения, интернет-провайдеров и других организаций, занимающихся управлением и поддержкой волоконно-оптических линий связи.
Основные возможности приложения Network Map:
- Предоставляет визуализацию сетевой области с возможностью детализации до уровня отдельных волокон, узлов, инцидентов и уровня сигнала в узлах.
- Поддержка записи трасс кабелей вручную или с использованием GPS.
- Возможность отслеживания отдельных волокон в сети.
- Отображение уровня сигнала на всех узлах при заданной мощности входного сигнала.
- Инструменты для проектирования сетей с настройкой значений потерь, использованием предустановленных типов кабелей, волокна и оборудования.
- Экспорт данных в формате .kmz.
- Логирование событий и активности в сети.
- Функции по определению места повреждения кабеля с использованием OTDR.
- Фильтрация узлов и маршрутов по различным параметрам, например, по типу устройства или кабеля.
- Оценка состояния кабеля и узлов.
- Три уровня доступа пользователей: администратор, пользователь и просмотр.
- Встроенная справочная система и обучающие видеоуроки.
- Ассистент начальной настройки Network Map, который помогает пользователю пройти каждый шаг работы с приложением.
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