Network Map – это приложение для управления волоконно-оптическими сетями с использованием географической информационной системы (ГИС), предназначенное для проектирования и создания маршрутов FTTP и FTTH сетей. Приложение позволяет планировать, документировать и поддерживать структуру сети максимально просто и эффективно. Оно подходит для операторов цифрового телевидения, интернет-провайдеров и других организаций, занимающихся управлением и поддержкой волоконно-оптических линий связи.

Основные возможности приложения Network Map: