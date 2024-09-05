Network Map для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:14.62 Мб
СКАЧАТЬ
Network Map скриншот № 2
Network Map скриншот № 3
Network Map скриншот № 4

Network Map – это приложение для управления волоконно-оптическими сетями с использованием географической информационной системы (ГИС), предназначенное для проектирования и создания маршрутов FTTP и FTTH сетей. Приложение позволяет планировать, документировать и поддерживать структуру сети максимально просто и эффективно. Оно подходит для операторов цифрового телевидения, интернет-провайдеров и других организаций, занимающихся управлением и поддержкой волоконно-оптических линий связи.

Основные возможности приложения Network Map:

  • Предоставляет визуализацию сетевой области с возможностью детализации до уровня отдельных волокон, узлов, инцидентов и уровня сигнала в узлах.
  • Поддержка записи трасс кабелей вручную или с использованием GPS.
  • Возможность отслеживания отдельных волокон в сети.
  • Отображение уровня сигнала на всех узлах при заданной мощности входного сигнала.
  • Инструменты для проектирования сетей с настройкой значений потерь, использованием предустановленных типов кабелей, волокна и оборудования.
  • Экспорт данных в формате .kmz.
  • Логирование событий и активности в сети.
  • Функции по определению места повреждения кабеля с использованием OTDR.
  • Фильтрация узлов и маршрутов по различным параметрам, например, по типу устройства или кабеля.
  • Оценка состояния кабеля и узлов.
  • Три уровня доступа пользователей: администратор, пользователь и просмотр.
  • Встроенная справочная система и обучающие видеоуроки.
  • Ассистент начальной настройки Network Map, который помогает пользователю пройти каждый шаг работы с приложением.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать WazeWaze 4.106.1.0

Waze – навигатор, контент которого дополняют и обновляют сами пользователи. Приложение...

скачать Яндекс GoЯндекс Go 4.74.0

Яндекс Go – заказывайте такси без звонков и разговором с операторами. Нажмите кнопку, и...

скачать inDriverinDriver 4.6.0

Мобильное Android-приложение, которое представляет собой удобное и дешёвое такси,...

скачать ТаксометрТаксометр 12.55

Удобный в работе мобильный инструмент для заработка в такси с помощью сервиса...

скачать MarineTrafficMarineTraffic 4.1.13

Мобильное приложение для Android, которое позволяет осуществлять просмотр судов в реальном...

скачать Умный транспортУмный транспорт 2.5.123

Незаменимый помощник в повседневной жизни, благодаря которому вы можете в любое время...

Отзывы о программе Network Map

Admin

Отзывов о программе Network Map 8.7 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв