GPS Map Camera для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Фото
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:24.18 Мб
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GPS Map Camera – это приложение, которое позволяет добавлять точную географическую информацию и другие полезные данные на ваши фотографии. Оно предназначено для тех, кто хочет сохранить не только визуальные воспоминания о своих путешествиях, но и сопроводить их данными о местоположении, погоде, времени и других показателях. Программа автоматически добавляет координаты, высоту, компас и другие метки на изображения, делая их полезными для отчётов, воспоминаний или профессиональной деятельности.

Приложение GPS Map Camera автоматически вставляет на снимки информацию о широте и долготе, погодных условиях, а также предоставляет данные о скорости ветра, влажности, давлении и даже магнитном поле. Таким образом, это становится идеальным решением для путешественников, любителей приключений и профессиональных фотографов, которым требуется сохранение точной информации о местах съёмки. Программа поддерживает различные шаблоны для удобного отображения данных и даёт возможность выбора между автоматическими и ручными настройками.

Основные возможности приложения GPS Map Camera:

  • Добавление геотегов на фотографии с указанием широты, долготы и высоты над уровнем моря.
  • Возможность выбора между классическими и расширенными шаблонами для отображения данных.
  • Поддержка различных типов карт: стандартные, спутниковые, рельефные и гибридные.
  • Добавление точных данных о дате и времени съёмки в нескольких форматах.
  • Настройка логотипа бренда на фото.
  • Возможность написания заметок и добавления хэштегов к снимкам.
  • Отображение текущих погодных условий: температура, скорость ветра, влажность, давление.
  • Интеграция данных компаса для автоматического указания направления.
  • Автоматическая точность и калибровка данных на изображениях.
  • Поддержка фронтальной и основной камер, а также различных режимов съёмки, таких как таймер, вспышка и зеркальный режим.

Приложение GPS Map Camera идеально подходит для людей, которым важна точность данных на снимках и возможность делиться этой информацией с друзьями или коллегами. Оно обеспечивает удобную и быструю работу с геотегами и может быть полезно для профессионалов в области картографии, журналистики и тех, кто любит путешествовать и фиксировать каждую деталь.

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