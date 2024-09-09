GPS Map Camera для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|GPS Map Camera
|Категория:
|Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|24.18 Мб
|СКАЧАТЬ
GPS Map Camera – это приложение, которое позволяет добавлять точную географическую информацию и другие полезные данные на ваши фотографии. Оно предназначено для тех, кто хочет сохранить не только визуальные воспоминания о своих путешествиях, но и сопроводить их данными о местоположении, погоде, времени и других показателях. Программа автоматически добавляет координаты, высоту, компас и другие метки на изображения, делая их полезными для отчётов, воспоминаний или профессиональной деятельности.
Приложение GPS Map Camera автоматически вставляет на снимки информацию о широте и долготе, погодных условиях, а также предоставляет данные о скорости ветра, влажности, давлении и даже магнитном поле. Таким образом, это становится идеальным решением для путешественников, любителей приключений и профессиональных фотографов, которым требуется сохранение точной информации о местах съёмки. Программа поддерживает различные шаблоны для удобного отображения данных и даёт возможность выбора между автоматическими и ручными настройками.
Основные возможности приложения GPS Map Camera:
- Добавление геотегов на фотографии с указанием широты, долготы и высоты над уровнем моря.
- Возможность выбора между классическими и расширенными шаблонами для отображения данных.
- Поддержка различных типов карт: стандартные, спутниковые, рельефные и гибридные.
- Добавление точных данных о дате и времени съёмки в нескольких форматах.
- Настройка логотипа бренда на фото.
- Возможность написания заметок и добавления хэштегов к снимкам.
- Отображение текущих погодных условий: температура, скорость ветра, влажность, давление.
- Интеграция данных компаса для автоматического указания направления.
- Автоматическая точность и калибровка данных на изображениях.
- Поддержка фронтальной и основной камер, а также различных режимов съёмки, таких как таймер, вспышка и зеркальный режим.
Приложение GPS Map Camera идеально подходит для людей, которым важна точность данных на снимках и возможность делиться этой информацией с друзьями или коллегами. Оно обеспечивает удобную и быструю работу с геотегами и может быть полезно для профессионалов в области картографии, журналистики и тех, кто любит путешествовать и фиксировать каждую деталь.
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Admin
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