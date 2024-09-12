Image Vignettes для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AntoniasApps.com
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6.03 Мб
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Image Vignettes – это приложение для быстрого и удобного применения эффекта виньетки к фотографиям. Виньетирование позволяет затемнить края или углы изображения, привлекая внимание к его центральной части. Программа предназначена для пользователей, которым необходимо сосредоточить фокус на основном объекте снимка, уменьшая отвлечение от периферийных областей.
Приложение поддерживает различные формы виньеток: круг, эллипс, квадрат, ромб и прямоугольник. Пользователь может выбрать любую из этих форм и настроить ее параметры, такие как охват, ширину зоны наложения, плавность границ и цвет. По умолчанию, цвет виньетки синий, но его легко изменить на любой другой. Программа также предлагает дополнительные возможности, например, изменение ориентации виньетки и управление параметрами наложения через клавишные комбинации.
Однако, приложение имеет некоторые ограничения. В частности, оно не поддерживает пакетную обработку изображений, что может быть неудобно при необходимости работы с большими объемами фотографий. Также отмечаются проблемы с интерфейсом – его дизайн не масштабируется должным образом, что может вызвать сложности при использовании на экранах с различными разрешениями.
Тем не менее, приложение имеет потенциал стать полезным инструментом для фотографов и любителей редактирования, если будут доработаны пользовательский интерфейс и поддержка более удобных функций работы с несколькими изображениями.
Основные возможности приложения Image Vignettes:
- Применение эффекта виньетки к фотографиям.
- Поддержка различных форм виньеток: круг, эллипс, квадрат, ромб, прямоугольник.
- Настройка параметров эффекта: охват, ширина зоны наложения, плавность границ.
- Изменение цвета виньетки.
- Управление эффектом через горячие клавиши.
- Возможность изменения ориентации виньетки.
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