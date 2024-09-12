Image Vignettes для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
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Размер:6.03 Мб
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Image Vignettes – это приложение для быстрого и удобного применения эффекта виньетки к фотографиям. Виньетирование позволяет затемнить края или углы изображения, привлекая внимание к его центральной части. Программа предназначена для пользователей, которым необходимо сосредоточить фокус на основном объекте снимка, уменьшая отвлечение от периферийных областей.

Приложение поддерживает различные формы виньеток: круг, эллипс, квадрат, ромб и прямоугольник. Пользователь может выбрать любую из этих форм и настроить ее параметры, такие как охват, ширину зоны наложения, плавность границ и цвет. По умолчанию, цвет виньетки синий, но его легко изменить на любой другой. Программа также предлагает дополнительные возможности, например, изменение ориентации виньетки и управление параметрами наложения через клавишные комбинации.

Однако, приложение имеет некоторые ограничения. В частности, оно не поддерживает пакетную обработку изображений, что может быть неудобно при необходимости работы с большими объемами фотографий. Также отмечаются проблемы с интерфейсом – его дизайн не масштабируется должным образом, что может вызвать сложности при использовании на экранах с различными разрешениями.

Тем не менее, приложение имеет потенциал стать полезным инструментом для фотографов и любителей редактирования, если будут доработаны пользовательский интерфейс и поддержка более удобных функций работы с несколькими изображениями.

Основные возможности приложения Image Vignettes:

  • Применение эффекта виньетки к фотографиям.
  • Поддержка различных форм виньеток: круг, эллипс, квадрат, ромб, прямоугольник.
  • Настройка параметров эффекта: охват, ширина зоны наложения, плавность границ.
  • Изменение цвета виньетки.
  • Управление эффектом через горячие клавиши.
  • Возможность изменения ориентации виньетки.
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