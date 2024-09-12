QuickScan для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:92.83 Мб
СКАЧАТЬ
QuickScan скриншот № 1
QuickScan скриншот № 2
QuickScan скриншот № 3
QuickScan скриншот № 4

QuickScan - это удобное и мощное мобильное приложение для сканирования документов, предназначенное для быстрого оцифровывания любых бумажных материалов. Оно позволяет пользователям мгновенно превращать физические документы в цифровой формат, предоставляя простые и эффективные инструменты для сканирования с помощью камеры мобильного устройства. QuickScan подходит для сканирования как личных документов, так и рабочих файлов, обеспечивая простое управление документами в любой ситуации.

Основное преимущество приложения - это интуитивно понятный интерфейс и набор функциональных инструментов, которые делают процесс сканирования и редактирования документов максимально быстрым и удобным. QuickScan поддерживает широкий спектр форматов для сохранения, в том числе PDF и JPEG, что позволяет легко управлять файлами и делиться ими с коллегами или хранить их в облачных сервисах.

Приложение также включает инструменты для редактирования изображений, такие как обрезка, поворот, настройка цветового баланса и контрастности, что позволяет улучшить качество сканированных документов. Встроенная функция OCR (оптическое распознавание символов) помогает извлекать текст из изображений для дальнейшего редактирования. Кроме того, QuickScan поддерживает создание многостраничных PDF-файлов, что делает его идеальным инструментом для работы с большими документами.

Список основных возможностей приложения QuickScan:

  • Автоматическое распознавание границ документа с коррекцией перспективы.
  • Возможность распределения отсканированных документов по папкам и подпапкам.
  • Поддержка OCR для извлечения текста из изображений и преобразования его в редактируемый формат.
  • Создание многостраничных PDF-файлов с возможностью сохранения в форматах PDF и JPEG.
  • Инструменты для редактирования изображений: обрезка, поворот, настройка цвета и контраста.
  • Легкое сохранение и обмен файлами через облачные сервисы или по электронной почте.
  • Преобразование изображений в PDF с помощью встроенного конвертера.
  • Поддержка сканирования как документов, так и фотографий.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать StocardStocard 8.47.0

Бесплатное и надежное средство для хранения на своем мобильном Android-устройстве...

скачать TrelloTrello 2024.16.1.28278

Trello – организованный помощник для занятых людей. Он объединяет все ваши проекты, рабочие...

скачать AI GrammarAI Grammar 1.4.9

Простая в использовании программа для Android, которая поможет исправить грамматические...

скачать Турбоскан FreeТурбоскан Free 1.7.0

Турбоскан Free – универсальный сканер, который всегда с собой. Сканируйте документы,...

скачать Miro: Online whiteboardMiro: Online whiteboard 3.23.2

Приложение для Android-планшетов и мобильных устройств дает вам инструменты для совместной...

скачать BasecampBasecamp 4.8.2

Специально разработанный инструмент для управления проектами, позволяющий сделать вашу...

Отзывы о программе QuickScan

Admin

Отзывов о программе QuickScan 3.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв