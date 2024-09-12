QuickScan для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Technostacks Infotech Private Limited
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|92.83 Мб
|СКАЧАТЬ
QuickScan - это удобное и мощное мобильное приложение для сканирования документов, предназначенное для быстрого оцифровывания любых бумажных материалов. Оно позволяет пользователям мгновенно превращать физические документы в цифровой формат, предоставляя простые и эффективные инструменты для сканирования с помощью камеры мобильного устройства. QuickScan подходит для сканирования как личных документов, так и рабочих файлов, обеспечивая простое управление документами в любой ситуации.
Основное преимущество приложения - это интуитивно понятный интерфейс и набор функциональных инструментов, которые делают процесс сканирования и редактирования документов максимально быстрым и удобным. QuickScan поддерживает широкий спектр форматов для сохранения, в том числе PDF и JPEG, что позволяет легко управлять файлами и делиться ими с коллегами или хранить их в облачных сервисах.
Приложение также включает инструменты для редактирования изображений, такие как обрезка, поворот, настройка цветового баланса и контрастности, что позволяет улучшить качество сканированных документов. Встроенная функция OCR (оптическое распознавание символов) помогает извлекать текст из изображений для дальнейшего редактирования. Кроме того, QuickScan поддерживает создание многостраничных PDF-файлов, что делает его идеальным инструментом для работы с большими документами.
Список основных возможностей приложения QuickScan:
- Автоматическое распознавание границ документа с коррекцией перспективы.
- Возможность распределения отсканированных документов по папкам и подпапкам.
- Поддержка OCR для извлечения текста из изображений и преобразования его в редактируемый формат.
- Создание многостраничных PDF-файлов с возможностью сохранения в форматах PDF и JPEG.
- Инструменты для редактирования изображений: обрезка, поворот, настройка цвета и контраста.
- Легкое сохранение и обмен файлами через облачные сервисы или по электронной почте.
- Преобразование изображений в PDF с помощью встроенного конвертера.
- Поддержка сканирования как документов, так и фотографий.
Бесплатное и надежное средство для хранения на своем мобильном Android-устройстве...
Trello – организованный помощник для занятых людей. Он объединяет все ваши проекты, рабочие...
Простая в использовании программа для Android, которая поможет исправить грамматические...
Турбоскан Free – универсальный сканер, который всегда с собой. Сканируйте документы,...
Miro: Online whiteboard 3.23.2
Приложение для Android-планшетов и мобильных устройств дает вам инструменты для совместной...
Специально разработанный инструмент для управления проектами, позволяющий сделать вашу...
Отзывы о программе QuickScan
Admin
Отзывов о программе QuickScan 3.0 пока нет, можете добавить...