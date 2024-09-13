MirrorFolder для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $45
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|6.0.517 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Techsoft Pvt. Ltd.
|Категория:
|Резервное копирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|28.1 Мб
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MirrorFolder – это утилита для эффективного создания резервных копий и зеркалирования данных. Программа позволяет автоматически синхронизировать папки, сравнивать содержимое каталогов и сохранять все изменения в удобных форматах. Удобный интерфейс и наличие подробной справки делают программу доступной для пользователей с разным уровнем опыта.
Одной из ключевых возможностей MirrorFolder является создание зеркал каталогов. Для этого пользователю достаточно указать исходную и целевую папки, настроить параметры вложенных каталогов и исключений. Это особенно полезно для регулярного резервного копирования данных на внешние носители. В процессе зеркалирования программа удаляет устаревшие файлы из целевого каталога, что помогает поддерживать его актуальность. Также поддерживается импорт и экспорт настроек в формате XML, что упрощает перенос конфигураций между устройствами.
С помощью MirrorFolder можно синхронизировать папки одним нажатием кнопки, сравнивать содержимое каталогов для проверки корректности синхронизации, а также восстанавливать файлы в любое время. Программа позволяет просматривать журналы операций и сохранять их в форматах XML или TXT. Это помогает отслеживать процесс зеркалирования и синхронизации, а также оценивать результаты выполненных задач.
В настройках программы можно настроить приоритет выполнения задач, назначить горячие клавиши, выбрать язык интерфейса и управлять уведомлениями. Также поддерживаются функции отключения подсказок, значков уведомлений и журналов в реальном времени.
Основные возможности MirrorFolder:
- Создание резервных копий и зеркалирование данных;
- Сравнение содержимого каталогов для проверки синхронизации;
- Восстановление данных в несколько кликов;
- Поддержка работы с внешними носителями;
- Автоматическая синхронизация с настраиваемыми исключениями;
- Импорт и экспорт настроек в формате XML;
- Просмотр и сохранение журналов операций;
- Настройка горячих клавиш и приоритета задач;
- Удобный интерфейс с минимальным влиянием на производительность системы.
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Admin
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