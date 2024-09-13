MirrorFolder – это утилита для эффективного создания резервных копий и зеркалирования данных. Программа позволяет автоматически синхронизировать папки, сравнивать содержимое каталогов и сохранять все изменения в удобных форматах. Удобный интерфейс и наличие подробной справки делают программу доступной для пользователей с разным уровнем опыта.

Одной из ключевых возможностей MirrorFolder является создание зеркал каталогов. Для этого пользователю достаточно указать исходную и целевую папки, настроить параметры вложенных каталогов и исключений. Это особенно полезно для регулярного резервного копирования данных на внешние носители. В процессе зеркалирования программа удаляет устаревшие файлы из целевого каталога, что помогает поддерживать его актуальность. Также поддерживается импорт и экспорт настроек в формате XML, что упрощает перенос конфигураций между устройствами.

С помощью MirrorFolder можно синхронизировать папки одним нажатием кнопки, сравнивать содержимое каталогов для проверки корректности синхронизации, а также восстанавливать файлы в любое время. Программа позволяет просматривать журналы операций и сохранять их в форматах XML или TXT. Это помогает отслеживать процесс зеркалирования и синхронизации, а также оценивать результаты выполненных задач.

В настройках программы можно настроить приоритет выполнения задач, назначить горячие клавиши, выбрать язык интерфейса и управлять уведомлениями. Также поддерживаются функции отключения подсказок, значков уведомлений и журналов в реальном времени.

Основные возможности MirrorFolder: