MirrorFolder для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $45
Ограничение:30 дней
Версия:6.0.517 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Резервное копирование
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:28.1 Мб
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MirrorFolder – это утилита для эффективного создания резервных копий и зеркалирования данных. Программа позволяет автоматически синхронизировать папки, сравнивать содержимое каталогов и сохранять все изменения в удобных форматах. Удобный интерфейс и наличие подробной справки делают программу доступной для пользователей с разным уровнем опыта.

Одной из ключевых возможностей MirrorFolder является создание зеркал каталогов. Для этого пользователю достаточно указать исходную и целевую папки, настроить параметры вложенных каталогов и исключений. Это особенно полезно для регулярного резервного копирования данных на внешние носители. В процессе зеркалирования программа удаляет устаревшие файлы из целевого каталога, что помогает поддерживать его актуальность. Также поддерживается импорт и экспорт настроек в формате XML, что упрощает перенос конфигураций между устройствами.

С помощью MirrorFolder можно синхронизировать папки одним нажатием кнопки, сравнивать содержимое каталогов для проверки корректности синхронизации, а также восстанавливать файлы в любое время. Программа позволяет просматривать журналы операций и сохранять их в форматах XML или TXT. Это помогает отслеживать процесс зеркалирования и синхронизации, а также оценивать результаты выполненных задач.

В настройках программы можно настроить приоритет выполнения задач, назначить горячие клавиши, выбрать язык интерфейса и управлять уведомлениями. Также поддерживаются функции отключения подсказок, значков уведомлений и журналов в реальном времени.

Основные возможности MirrorFolder:

  • Создание резервных копий и зеркалирование данных;
  • Сравнение содержимого каталогов для проверки синхронизации;
  • Восстановление данных в несколько кликов;
  • Поддержка работы с внешними носителями;
  • Автоматическая синхронизация с настраиваемыми исключениями;
  • Импорт и экспорт настроек в формате XML;
  • Просмотр и сохранение журналов операций;
  • Настройка горячих клавиш и приоритета задач;
  • Удобный интерфейс с минимальным влиянием на производительность системы.
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