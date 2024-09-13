CyberLink ColorDirector для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $4.33/месяц
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|13.0.4506.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|CyberLink Corp
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|5.27 Мб
|СКАЧАТЬ
CyberLink ColorDirector — приложение для редактирования видео, которое помогает пользователям улучшать свои видеоматериалы и создавать профессиональные видеоролики. Программа предлагает широкий выбор инструментов для корректировки цвета и улучшения видео. Поддерживается множество форматов файлов, которые можно легко импортировать через меню или простым перетаскиванием в основное окно программы. Удобный интерфейс позволяет просматривать список загруженных файлов и работать с выбранными элементами в режиме предпросмотра.
Основное внимание в приложении уделено редактированию цветокоррекции видео. Пользователи могут применять пресеты для улучшения изображения или настраивать параметры вручную. Программа позволяет легко обрезать видео, но отсутствие временной шкалы может осложнить точное расположение видеороликов при их редактировании. Также доступен режим сравнительного просмотра, который помогает отслеживать внесенные изменения. Программа поддерживает экспорт видео в популярные форматы с возможностью настройки качества.
CyberLink ColorDirector имеет ряд ограничений, которые не позволяют ему претендовать на роль полноценного видеоредактора. Тем не менее, он отлично подходит для базовой работы с цветокоррекцией и быстрого редактирования видео.
Список основных возможностей приложения CyberLink ColorDirector:
- Поддержка большого количества форматов файлов для импорта.
- Удобная функция предпросмотра для работы с видео.
- Встроенные пресеты для быстрой корректировки цвета.
- Ручная настройка параметров цветокоррекции с помощью ползунков.
- Возможность обрезки видео для удаления ненужных фрагментов.
- Режим сравнительного просмотра для отслеживания изменений.
- Экспорт видео в популярные форматы с настраиваемыми параметрами качества.
CapCut - мощный видеоредактор для ПК с ОС Windows. С его помощью вы создадите высококачественные...
Avidemux - отличное приложение для редактирования и конвертирования видео. Поддерживает все...
Magix (Sony) Vegas Pro 21.0.0.108
Magix (Sony) Vegas Pro - Это многодорожечная цифровая система нелинейного видео и аудио монтажа...
DaVinci Resolve 16.2.8 / 17.4.6 / 18.6.6
Профессиональное ПО для редактирования и обработки видеофайлов, которое предлагает...
Free Video Cutter - очень простой инструментом для обрезки лишних или неудачных кусков видео в начале или в конце ролика без изменения качества исходного файла...
VirtualDub - Программа для захвата и обработки видеофайлов. Она умеет читать и писать AVI2 (OpenDML) и...
Отзывы о программе CyberLink ColorDirector
Admin
Отзывов о программе CyberLink ColorDirector 13.0.4506.9 пока нет, можете добавить...