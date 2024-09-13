CyberLink ColorDirector — приложение для редактирования видео, которое помогает пользователям улучшать свои видеоматериалы и создавать профессиональные видеоролики. Программа предлагает широкий выбор инструментов для корректировки цвета и улучшения видео. Поддерживается множество форматов файлов, которые можно легко импортировать через меню или простым перетаскиванием в основное окно программы. Удобный интерфейс позволяет просматривать список загруженных файлов и работать с выбранными элементами в режиме предпросмотра.

Основное внимание в приложении уделено редактированию цветокоррекции видео. Пользователи могут применять пресеты для улучшения изображения или настраивать параметры вручную. Программа позволяет легко обрезать видео, но отсутствие временной шкалы может осложнить точное расположение видеороликов при их редактировании. Также доступен режим сравнительного просмотра, который помогает отслеживать внесенные изменения. Программа поддерживает экспорт видео в популярные форматы с возможностью настройки качества.

CyberLink ColorDirector имеет ряд ограничений, которые не позволяют ему претендовать на роль полноценного видеоредактора. Тем не менее, он отлично подходит для базовой работы с цветокоррекцией и быстрого редактирования видео.

Список основных возможностей приложения CyberLink ColorDirector: