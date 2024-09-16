Bluetooth клавиатура и мышь позволяет использовать Android-устройство в качестве полноценной удаленной клавиатуры и мыши для различных устройств, таких как смартфоны, планшеты, компьютеры или телевизоры на базе Android. Для работы с этим приложением не требуется дополнительное программное обеспечение или драйверы — достаточно лишь устройства с поддержкой Bluetooth.

Приложение предоставляет возможность комфортного управления различными устройствами, превращая ваш смартфон или планшет в сенсорную панель с поддержкой прокрутки и мультимедийный пульт. Вы можете вводить текст с помощью любой доступной клавиатуры, а также использовать голосовой ввод для отправки текстовых сообщений на подключенные устройства. Программа поддерживает различные языковые раскладки, что делает ее удобной для пользователей из разных стран.

Основные возможности приложения Bluetooth клавиатура и мышь: