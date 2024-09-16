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Bluetooth клавиатура и мышь для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.4.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:6.15 Мб
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Bluetooth клавиатура и мышь позволяет использовать Android-устройство в качестве полноценной удаленной клавиатуры и мыши для различных устройств, таких как смартфоны, планшеты, компьютеры или телевизоры на базе Android. Для работы с этим приложением не требуется дополнительное программное обеспечение или драйверы — достаточно лишь устройства с поддержкой Bluetooth.

Приложение предоставляет возможность комфортного управления различными устройствами, превращая ваш смартфон или планшет в сенсорную панель с поддержкой прокрутки и мультимедийный пульт. Вы можете вводить текст с помощью любой доступной клавиатуры, а также использовать голосовой ввод для отправки текстовых сообщений на подключенные устройства. Программа поддерживает различные языковые раскладки, что делает ее удобной для пользователей из разных стран.

Основные возможности приложения Bluetooth клавиатура и мышь:

  • Превращает смартфон в сенсорную панель с возможностью прокрутки.
  • Позволяет использовать клавиатуру для ввода текста на удаленные устройства.
  • Поддерживает мультимедийное управление (управление воспроизведением, громкостью, навигацией).
  • Включает поддержку 33 различных языковых раскладок клавиатуры.
  • Обеспечивает работу мыши, основанной на движении устройства.
  • Включает функцию голосового ввода и отправки скопированного текста на подключенные устройства.
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