Bluetooth клавиатура и мышь для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.4.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Appground IO
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|6.15 Мб
|СКАЧАТЬ
Bluetooth клавиатура и мышь позволяет использовать Android-устройство в качестве полноценной удаленной клавиатуры и мыши для различных устройств, таких как смартфоны, планшеты, компьютеры или телевизоры на базе Android. Для работы с этим приложением не требуется дополнительное программное обеспечение или драйверы — достаточно лишь устройства с поддержкой Bluetooth.
Приложение предоставляет возможность комфортного управления различными устройствами, превращая ваш смартфон или планшет в сенсорную панель с поддержкой прокрутки и мультимедийный пульт. Вы можете вводить текст с помощью любой доступной клавиатуры, а также использовать голосовой ввод для отправки текстовых сообщений на подключенные устройства. Программа поддерживает различные языковые раскладки, что делает ее удобной для пользователей из разных стран.
Основные возможности приложения Bluetooth клавиатура и мышь:
- Превращает смартфон в сенсорную панель с возможностью прокрутки.
- Позволяет использовать клавиатуру для ввода текста на удаленные устройства.
- Поддерживает мультимедийное управление (управление воспроизведением, громкостью, навигацией).
- Включает поддержку 33 различных языковых раскладок клавиатуры.
- Обеспечивает работу мыши, основанной на движении устройства.
- Включает функцию голосового ввода и отправки скопированного текста на подключенные устройства.
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