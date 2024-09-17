Compresso для Windows
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.1.63 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Rotato
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|116.24 Мб
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Compresso — это приложение для сжатия видео, которое предназначено для пользователей, нуждающихся в эффективном и простом инструменте для уменьшения размера видеофайлов. С его помощью можно легко сжать видеоклипы без потери качества, используя умные алгоритмы, которые автоматически подбирают оптимальные настройки. Программа позволяет быстро сжать видео в несколько кликов, что особенно полезно для тех, кто не имеет глубоких знаний в области видеомонтажа или обработки медиафайлов.
Основное предназначение Compresso — упрощение процесса сжатия видео. Пользователям достаточно просто перетащить клипы в интерфейс, и процесс сжатия начинается автоматически. Программа обеспечивает баланс между качеством и размером файла, но для тех, кто хочет больше контроля, доступны различные параметры настройки. Например, можно изменить частоту кадров, разрешение видео или выбрать приоритет скорости над качеством.
Compresso также поддерживает пакетную обработку видеофайлов, что позволяет одновременно сжимать несколько видео. В меню настроек есть пять предустановок качества, а также опции для более точной настройки сжатия. Однако приложение поддерживает только два формата для экспорта: MP4 и WebM. Тем не менее, даже при ограниченном выборе форматов программа остается удобным инструментом благодаря простоте использования и скорости работы.
Список основных возможностей приложения Compresso:
- Простота использования: сжатие видео начинается сразу после добавления файлов.
- Автоматический выбор оптимальных настроек сжатия.
- Возможность настройки параметров сжатия: частота кадров, разрешение, скорость сжатия.
- Поддержка пакетной обработки видеофайлов.
- Доступные форматы для экспорта: MP4 и WebM.
- Возможность сравнения качества до и после сжатия с помощью наглядного слайдера.
- Предустановленные профили сжатия для быстрого выбора.
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