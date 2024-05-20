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Cisdem Video Compressor для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:63.2 Мб
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Cisdem Video Compressor скриншот № 1

Cisdem Video Compressor - это приложение для сжатия видеофайлов, предназначенное для уменьшения их размера без потери качества. Программа предоставляет пользователям мощные инструменты для сжатия, которые могут быть полезны при работе с большими объемами данных. Приложение поддерживает широкий спектр видеоформатов, включая видео с разрешением 4K, что делает его универсальным инструментом для работы с видеоданными.

Cisdem Video Compressor оснащен конфигуратором, который позволяет детально настраивать параметры сжатия. Это значит, что пользователь может регулировать степень сжатия и качество конечного файла в соответствии со своими требованиями. Приложение поддерживает пакетную обработку, что позволяет одновременно сжимать несколько видеофайлов, экономя время и повышая эффективность работы.

Кроме того, модуль конфигуратора выходных данных позволяет точно настроить процесс конвертации, обеспечивая высокую гибкость и контроль над параметрами сжатия. Таким образом, пользователь может добиться оптимального баланса между размером файла и его качеством.

Основные возможности приложения Cisdem Video Compressor:

  • Поддержка видеофайлов с разрешением до 4K.
  • Мощный конфигуратор параметров сжатия.
  • Возможность массовой обработки файлов.
  • Настройка степени сжатия и качества выходного видео.
  • Поддержка широкого спектра видеоформатов.
  • Высокая скорость обработки данных.
  • Простой и интуитивно понятный интерфейс.

В целом, Cisdem Video Compressor отлично подойдет для пользователей, которым необходимо быстро и эффективно уменьшить размер видеофайлов, не теряя при этом качество. В особенности, Cisdem Video Compressor будет полезен тем, кто часто работает с большими объемами видеоданных и нуждается в инструменте, способном точно настроить процесс сжатия.

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