Cisdem Video Compressor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Cisdem
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|63.2 Мб
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Cisdem Video Compressor - это приложение для сжатия видеофайлов, предназначенное для уменьшения их размера без потери качества. Программа предоставляет пользователям мощные инструменты для сжатия, которые могут быть полезны при работе с большими объемами данных. Приложение поддерживает широкий спектр видеоформатов, включая видео с разрешением 4K, что делает его универсальным инструментом для работы с видеоданными.
Cisdem Video Compressor оснащен конфигуратором, который позволяет детально настраивать параметры сжатия. Это значит, что пользователь может регулировать степень сжатия и качество конечного файла в соответствии со своими требованиями. Приложение поддерживает пакетную обработку, что позволяет одновременно сжимать несколько видеофайлов, экономя время и повышая эффективность работы.
Кроме того, модуль конфигуратора выходных данных позволяет точно настроить процесс конвертации, обеспечивая высокую гибкость и контроль над параметрами сжатия. Таким образом, пользователь может добиться оптимального баланса между размером файла и его качеством.
Основные возможности приложения Cisdem Video Compressor:
- Поддержка видеофайлов с разрешением до 4K.
- Мощный конфигуратор параметров сжатия.
- Возможность массовой обработки файлов.
- Настройка степени сжатия и качества выходного видео.
- Поддержка широкого спектра видеоформатов.
- Высокая скорость обработки данных.
- Простой и интуитивно понятный интерфейс.
В целом, Cisdem Video Compressor отлично подойдет для пользователей, которым необходимо быстро и эффективно уменьшить размер видеофайлов, не теряя при этом качество. В особенности, Cisdem Video Compressor будет полезен тем, кто часто работает с большими объемами видеоданных и нуждается в инструменте, способном точно настроить процесс сжатия.
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