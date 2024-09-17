Instant Board для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ZERO DEV
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|3.35 Мб
|СКАЧАТЬ
Приложение Instant Board предназначено для пользователей, которые часто сталкиваются с необходимостью повторять одни и те же фразы или команды на клавиатуре. Благодаря этой программе вы можете легко автоматизировать процесс ввода, создав свою собственную клавиатуру с предопределенными фразами и ответами. Это позволит вам экономить время и избежать рутинного ввода одной и той же информации.
Одной из ключевых особенностей Instant Board является возможность настройки собственных клавиш с заранее заданными текстовыми фразами. Это особенно полезно для тех, кто активно общается по электронной почте, в мессенджерах или работает с текстовыми редакторами. Программа также поддерживает экспорт и импорт настроек между различными устройствами, что делает её удобной для использования на нескольких платформах. Дополнительно предусмотрены функции резервного копирования и восстановления данных, чтобы вы могли быть уверены, что ваши настройки не будут потеряны.
Приложение предлагает расширенные возможности, которые делают его гибким инструментом для работы. Вы можете редактировать предустановленные клавиши непосредственно в файлах резервных копий, что облегчает настройку. Кроме того, Instant Board поддерживает использование буфера обмена и динамических переменных, таких как текущая дата, которые можно настроить в любом формате. Это делает приложение универсальным и удобным для автоматизации рутинных задач.
Основные возможности приложения Instant Board:
- Создание пользовательских клавиш с заранее заданными фразами.
- Мгновенный экспорт и импорт настроек между устройствами.
- Функции резервного копирования и восстановления ключей.
- Возможность редактирования предустановленных клавиш в файлах резервных копий.
- Поддержка буфера обмена и динамических переменных (например, даты).
- Настройка форматирования для динамических переменных.
CCleaner - мобильная версия популярного чистильщика системы, который поможет содержать ваш...
Bluetooth клавиатура и мышь 6.4.5
Приложение превращает смартфон в удобный инструмент для удаленного управления другими...
Phone Clone - удобное Android-приложение от HUAWEI для быстрого и безопасного переноса данных с одного...
Трансляция экрана через USB 1.1.2.1
Бесплатное и удобное в работе Android-приложение для трансляции содержимого вашего...
CPU-Z - мобильная версия популярной десктопной утилиты, которая предоставляет массу...
Угломер: Smart Protractor 1.5.17a
Бесплатный угломер для смартфонов и планшетов под управлением Android, который станет...
Отзывы о программе Instant Board
Admin
Отзывов о программе Instant Board 1.1.0 пока нет, можете добавить...