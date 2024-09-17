Instant Board для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:3.35 Мб
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Приложение Instant Board предназначено для пользователей, которые часто сталкиваются с необходимостью повторять одни и те же фразы или команды на клавиатуре. Благодаря этой программе вы можете легко автоматизировать процесс ввода, создав свою собственную клавиатуру с предопределенными фразами и ответами. Это позволит вам экономить время и избежать рутинного ввода одной и той же информации.

Одной из ключевых особенностей Instant Board является возможность настройки собственных клавиш с заранее заданными текстовыми фразами. Это особенно полезно для тех, кто активно общается по электронной почте, в мессенджерах или работает с текстовыми редакторами. Программа также поддерживает экспорт и импорт настроек между различными устройствами, что делает её удобной для использования на нескольких платформах. Дополнительно предусмотрены функции резервного копирования и восстановления данных, чтобы вы могли быть уверены, что ваши настройки не будут потеряны.

Приложение предлагает расширенные возможности, которые делают его гибким инструментом для работы. Вы можете редактировать предустановленные клавиши непосредственно в файлах резервных копий, что облегчает настройку. Кроме того, Instant Board поддерживает использование буфера обмена и динамических переменных, таких как текущая дата, которые можно настроить в любом формате. Это делает приложение универсальным и удобным для автоматизации рутинных задач.

Основные возможности приложения Instant Board:

  • Создание пользовательских клавиш с заранее заданными фразами.
  • Мгновенный экспорт и импорт настроек между устройствами.
  • Функции резервного копирования и восстановления ключей.
  • Возможность редактирования предустановленных клавиш в файлах резервных копий.
  • Поддержка буфера обмена и динамических переменных (например, даты).
  • Настройка форматирования для динамических переменных.
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