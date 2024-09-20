TextPipe для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $399
Ограничение:10 дней
Версия:12.2 Pro | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:27.7 Мб
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TextPipe — это мощная утилита для обработки текстовых данных, которая предоставляет пользователям широкий набор инструментов для выполнения различных операций с текстом. Программа предназначена для преобразования, конвертирования, манипуляций, замены, удаления и других действий, связанных с текстовыми данными. Благодаря своему интуитивно понятному интерфейсу, TextPipe позволяет легко управлять сложными задачами по обработке текста, упрощая работу с большими объемами данных и различными форматами файлов.

Интерфейс приложения структурирован на основе логичных разделов и вкладок, что облегчает навигацию и доступ ко всем функциям. TextPipe предлагает пользователям гибкость в настройке текстовых операций с помощью разнообразных категорий задач и дополнительных подпунктов, что позволяет точно контролировать процесс обработки данных. Программа поддерживает множество текстовых форматов, что делает её универсальным инструментом для различных нужд.

Одним из ключевых элементов программы является библиотека предустановленных операций, включающая такие функции, как преобразование, извлечение, замена, удаление и добавление текста. Программа также поддерживает работу с Юникодом и специальными символами, что расширяет её функциональные возможности. Фильтрация данных в TextPipe позволяет точно настроить обработку, задавая входные данные, пропуски файлов, подтверждения действий и выборку текста.

Основные возможности TextPipe:

  • Преобразование, конвертация и манипуляция текстом.
  • Замена, удаление и добавление текста.
  • Поддержка большого количества текстовых форматов.
  • Работа с Юникодом и специальными символами.
  • Возможность фильтрации данных для более точной обработки.
  • Доступ к библиотеке предустановленных операций для быстрого выполнения стандартных задач.
  • Настройка параметров обработки: выборка текста, подтверждения и пропуски файлов.
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