Xelitan Zip для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Архиваторы
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Размер:2.38 Мб
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Xelitan Zip — это многофункциональное приложение для работы с архивами и файлами-контейнерами различных форматов. Несмотря на первое впечатление о программе как о простом архиваторе, она расширяет возможности традиционных инструментов сжатия данных. Xelitan Zip поддерживает более 300 различных форматов архивов, дисковых образов и других файлов-контейнеров, что делает его универсальным решением для обработки данных.

Приложение отличается минималистичным интерфейсом: все функции доступны через панель инструментов, что упрощает доступ к основным действиям. В главном окне программы также предусмотрена область предварительного просмотра файлов, позволяющая загружать и изучать их содержимое. Однако основная особенность программы заключается в её широкой совместимости с различными форматами архивов и контейнеров, что выгодно отличает Xelitan Zip от других архиваторов.

Xelitan Zip поддерживает не только распространенные форматы, такие как ZIP, RAR, 7ZIP, TAR и другие, но и более редкие, включая GRP, LZX, PAK и многие другие. Программа также позволяет создавать архивы с возможностью шифрования и установки пароля, обеспечивая дополнительную защиту данных. Помимо стандартных операций сжатия и распаковки, Xelitan Zip предоставляет уникальную функцию "Open Anything", которая позволяет открывать неподдерживаемые архивы в неизвестных форматах. Эта возможность особенно полезна для пользователей, которым необходимо работать с нестандартными форматами данных.

В дополнение к основным функциям, приложение предоставляет возможность тестирования архивов на целостность и поддерживает предварительный просмотр файлов, таких как образы дисков, без их непосредственного монтирования. Xelitan Zip больше ориентирован на просмотр содержимого архивов и контейнеров, чем на их управление, что делает его идеальным инструментом для пользователей, которым важно быстро ознакомиться с содержимым различных типов файлов.

Основные возможности Xelitan Zip:

  • Поддержка более 300 форматов архивов и контейнеров.
  • Создание архивов в форматах 7Z, ZIP, TAR, Gzip, XZ, Bzip2 с возможностью защиты паролем и шифрованием данных.
  • Удобная панель инструментов для быстрого доступа к функциям программы.
  • Область предварительного просмотра файлов для изучения содержимого архивов.
  • Функция "Open Anything" для открытия неподдерживаемых форматов архивов.
  • Возможность тестирования архивов для проверки целостности данных.
  • Интеграция с контекстным меню оболочки для быстрой упаковки файлов.
  • Поддержка работы с образами дисков и другими типами файлов-контейнеров.
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