Xelitan Zip — это многофункциональное приложение для работы с архивами и файлами-контейнерами различных форматов. Несмотря на первое впечатление о программе как о простом архиваторе, она расширяет возможности традиционных инструментов сжатия данных. Xelitan Zip поддерживает более 300 различных форматов архивов, дисковых образов и других файлов-контейнеров, что делает его универсальным решением для обработки данных.

Приложение отличается минималистичным интерфейсом: все функции доступны через панель инструментов, что упрощает доступ к основным действиям. В главном окне программы также предусмотрена область предварительного просмотра файлов, позволяющая загружать и изучать их содержимое. Однако основная особенность программы заключается в её широкой совместимости с различными форматами архивов и контейнеров, что выгодно отличает Xelitan Zip от других архиваторов.

Xelitan Zip поддерживает не только распространенные форматы, такие как ZIP, RAR, 7ZIP, TAR и другие, но и более редкие, включая GRP, LZX, PAK и многие другие. Программа также позволяет создавать архивы с возможностью шифрования и установки пароля, обеспечивая дополнительную защиту данных. Помимо стандартных операций сжатия и распаковки, Xelitan Zip предоставляет уникальную функцию "Open Anything", которая позволяет открывать неподдерживаемые архивы в неизвестных форматах. Эта возможность особенно полезна для пользователей, которым необходимо работать с нестандартными форматами данных.

В дополнение к основным функциям, приложение предоставляет возможность тестирования архивов на целостность и поддерживает предварительный просмотр файлов, таких как образы дисков, без их непосредственного монтирования. Xelitan Zip больше ориентирован на просмотр содержимого архивов и контейнеров, чем на их управление, что делает его идеальным инструментом для пользователей, которым важно быстро ознакомиться с содержимым различных типов файлов.

Основные возможности Xelitan Zip: