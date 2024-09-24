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Night Mode GPS Stamp Camera для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:9.75 Мб
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Приложение Night Mode GPS Stamp Camera предназначено для работы с фотографиями, позволяя пользователям добавлять метки геолокации, компаса и курсов на снимки в реальном времени. Оно оснащено функцией ночного режима, что делает его удобным для съемки в условиях низкой освещенности. Программа помогает не только фиксировать местоположение, но и отображать точные координаты, углы и направления. Night Mode GPS Stamp Camera поддерживает различные форматы координат, такие как декабрьские градусы, минуты и секунды, а также военную систему координат (MGRS). Кроме того, приложение имеет встроенный компас с возможностью отображения как магнитного, так и истинного северного направления.

Главная особенность приложения заключается в его способности точно определять местоположение и курс, а также улучшать изображение при слабом освещении. Несмотря на наличие функции ночного режима и масштабирования, программа не предназначена для использования как прибор ночного видения или оптический зум. Это инструмент для тех, кому важно сохранять и отображать географическую информацию вместе с фото.

Список основных возможностей приложения Night Mode GPS Stamp Camera:

  • Добавление штампа с GPS-координатами на фотографии во время съемки.
  • Поддержка различных форматов координат: DD.dddddd˚, DD.dddddd "N, S, E, W", DDDMMSS.sss", UTM и MGRS.
  • Ночной режим для съемки при низком уровне освещения.
  • Алгоритм улучшения света для повышения качества изображения.
  • Встроенный компас, отображающий ориентацию устройства относительно магнитных полей.
  • Возможность переключения между истинным и магнитным севером.
  • Показ текущего курса устройства.
  • Поддержка масштабирования (не оптического).
  • Точная обработка изображений для повышения их качества.
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