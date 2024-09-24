Night Mode GPS Stamp Camera для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MIL-U
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9.75 Мб
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Приложение Night Mode GPS Stamp Camera предназначено для работы с фотографиями, позволяя пользователям добавлять метки геолокации, компаса и курсов на снимки в реальном времени. Оно оснащено функцией ночного режима, что делает его удобным для съемки в условиях низкой освещенности. Программа помогает не только фиксировать местоположение, но и отображать точные координаты, углы и направления. Night Mode GPS Stamp Camera поддерживает различные форматы координат, такие как декабрьские градусы, минуты и секунды, а также военную систему координат (MGRS). Кроме того, приложение имеет встроенный компас с возможностью отображения как магнитного, так и истинного северного направления.
Главная особенность приложения заключается в его способности точно определять местоположение и курс, а также улучшать изображение при слабом освещении. Несмотря на наличие функции ночного режима и масштабирования, программа не предназначена для использования как прибор ночного видения или оптический зум. Это инструмент для тех, кому важно сохранять и отображать географическую информацию вместе с фото.
Список основных возможностей приложения Night Mode GPS Stamp Camera:
- Добавление штампа с GPS-координатами на фотографии во время съемки.
- Поддержка различных форматов координат: DD.dddddd˚, DD.dddddd "N, S, E, W", DDDMMSS.sss", UTM и MGRS.
- Ночной режим для съемки при низком уровне освещения.
- Алгоритм улучшения света для повышения качества изображения.
- Встроенный компас, отображающий ориентацию устройства относительно магнитных полей.
- Возможность переключения между истинным и магнитным севером.
- Показ текущего курса устройства.
- Поддержка масштабирования (не оптического).
- Точная обработка изображений для повышения их качества.
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