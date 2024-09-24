Приложение Night Mode GPS Stamp Camera предназначено для работы с фотографиями, позволяя пользователям добавлять метки геолокации, компаса и курсов на снимки в реальном времени. Оно оснащено функцией ночного режима, что делает его удобным для съемки в условиях низкой освещенности. Программа помогает не только фиксировать местоположение, но и отображать точные координаты, углы и направления. Night Mode GPS Stamp Camera поддерживает различные форматы координат, такие как декабрьские градусы, минуты и секунды, а также военную систему координат (MGRS). Кроме того, приложение имеет встроенный компас с возможностью отображения как магнитного, так и истинного северного направления.

Главная особенность приложения заключается в его способности точно определять местоположение и курс, а также улучшать изображение при слабом освещении. Несмотря на наличие функции ночного режима и масштабирования, программа не предназначена для использования как прибор ночного видения или оптический зум. Это инструмент для тех, кому важно сохранять и отображать географическую информацию вместе с фото.

Список основных возможностей приложения Night Mode GPS Stamp Camera: