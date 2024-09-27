AutoFire для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|InDeep Software
|Категория:
|Автоматизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|352 Кб
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AutoFire — это утилита для автоматического имитирования щелчков мыши, предназначенная для упрощения работы в играх и программах, где требуется многократное нажатие на кнопку мыши. Частые клики не только требуют времени и внимания, но и могут вызвать дискомфорт или нагрузку на запястье. AutoFire решает эту проблему, имитируя щелчки мыши в активном окне автоматически, избавляя пользователя от необходимости многократно нажимать на кнопку.
Программа особенно полезна в играх, где требуется много кликов за короткий промежуток времени. Кроме того, она предотвращает переход компьютера в спящий режим, что делает её удобной для длительных игровых сессий или работы с программами, требующими постоянного взаимодействия с интерфейсом. AutoFire имеет простой и интуитивно понятный интерфейс: все настройки находятся в главном окне, без необходимости перемещаться по дополнительным меню, что упрощает использование программы даже для неопытных пользователей.
Пользователи могут легко настраивать горячие клавиши для запуска или остановки автоматического клика. По умолчанию используется левая клавиша CTRL для активации и клавиша SHIFT для переключения режима работы, однако эти настройки могут быть изменены под нужды пользователя. AutoFire поддерживает два режима симуляции кликов, которые отличаются временным интервалом между кликами и длительностью каждого клика. Это позволяет настроить работу программы в зависимости от конкретной задачи или игры.
Основные возможности AutoFire:
- Автоматическая симуляция щелчков мыши.
- Возможность настройки горячих клавиш для запуска и остановки симулятора.
- Поддержка двух режимов работы с разными интервалами между кликами.
- Предотвращение перехода компьютера в спящий режим во время работы программы.
- Интуитивно понятный интерфейс без дополнительных сложных настроек.
- Легкая настройка параметров для удобства использования в играх и других приложениях.
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