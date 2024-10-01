Pomodorolm для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Vincent Jousse
|Категория:
|Календари, органайзеры, напоминалки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2.65 Мб
|СКАЧАТЬ
Pomodorolm — удобное приложение для управления временем, основанное на технике Pomodoro, разработанное для повышения концентрации и продуктивности. Программа позволяет пользователям эффективно планировать рабочие сессии и перерывы, предлагая гибкие настройки продолжительности таймеров. Интерфейс Pomodorolm интуитивно понятен, что делает его простым в использовании как для профессионалов, так и для студентов. Приложение создано для организации работы в условиях офиса, дома или учебного процесса, помогая пользователям контролировать свое время и достичь большего за меньшее количество усилий.
Одной из ключевых особенностей Pomodorolm является возможность настройки времени фокусировки и отдыха, что позволяет адаптировать приложение под потребности конкретных задач. Пользователь может изменить продолжительность сеансов концентрации, коротких и длинных перерывов, а также использовать автоматический переход между рабочими периодами и отдыхом. Встроенные звуковые сигналы и уведомления на рабочем столе помогают не отвлекаться на внешние раздражители.
Программа предлагает функцию «Раунды», позволяющую задать количество циклов работы и отдыха. Это особенно полезно при планировании длительных рабочих дней или больших проектов, обеспечивая оптимальный баланс между нагрузкой и отдыхом. Опция «Всегда сверху» помогает держать таймер на виду, даже если пользователю нужно переключаться между приложениями.
Основные возможности приложения Pomodorolm:
- Интуитивно понятный интерфейс с цветовым разделением фаз работы и отдыха.
- Возможность настройки длительности сеансов работы, коротких и длинных перерывов.
- Опция автоматического запуска таймера для плавного перехода между фазами.
- Встроенные звуковые сигналы и уведомления для минимального отвлечения.
- Функция «Раунды» для управления количеством рабочих циклов.
- Режим «Всегда сверху» для удобства работы с другими приложениями.
Напоминалка - простая портативная (не требующая инсталляции в систему) программа, которая...
BIRTHDAY! millennium - приложение для создания напоминаний о различных событиях. Присутствует...
Легковесная небольшая утилита, которая возвращает хорошо знакомую пользователям Windows 7 и...
Бесплатная утилита с помощью которой можно настроить звуковые оповещения,...
Rainlendar Lite - бесплатный кроссплатформенный календарь с функцией органайзера. С помощью...
Будильник - бесплатные часы со большим количеством разнообразных и полезных функций....
Отзывы о программе Pomodorolm
Admin
Отзывов о программе Pomodorolm 0.2.1 пока нет, можете добавить...