Pomodorolm для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.2.1 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Календари, органайзеры, напоминалки
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Размер:2.65 Мб
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Pomodorolm — удобное приложение для управления временем, основанное на технике Pomodoro, разработанное для повышения концентрации и продуктивности. Программа позволяет пользователям эффективно планировать рабочие сессии и перерывы, предлагая гибкие настройки продолжительности таймеров. Интерфейс Pomodorolm интуитивно понятен, что делает его простым в использовании как для профессионалов, так и для студентов. Приложение создано для организации работы в условиях офиса, дома или учебного процесса, помогая пользователям контролировать свое время и достичь большего за меньшее количество усилий.

Одной из ключевых особенностей Pomodorolm является возможность настройки времени фокусировки и отдыха, что позволяет адаптировать приложение под потребности конкретных задач. Пользователь может изменить продолжительность сеансов концентрации, коротких и длинных перерывов, а также использовать автоматический переход между рабочими периодами и отдыхом. Встроенные звуковые сигналы и уведомления на рабочем столе помогают не отвлекаться на внешние раздражители.

Программа предлагает функцию «Раунды», позволяющую задать количество циклов работы и отдыха. Это особенно полезно при планировании длительных рабочих дней или больших проектов, обеспечивая оптимальный баланс между нагрузкой и отдыхом. Опция «Всегда сверху» помогает держать таймер на виду, даже если пользователю нужно переключаться между приложениями.

Основные возможности приложения Pomodorolm:

  • Интуитивно понятный интерфейс с цветовым разделением фаз работы и отдыха.
  • Возможность настройки длительности сеансов работы, коротких и длинных перерывов.
  • Опция автоматического запуска таймера для плавного перехода между фазами.
  • Встроенные звуковые сигналы и уведомления для минимального отвлечения.
  • Функция «Раунды» для управления количеством рабочих циклов.
  • Режим «Всегда сверху» для удобства работы с другими приложениями.
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