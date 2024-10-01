Vocabulary Builder для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.5.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Обучающий софт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:26.01 Мб
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Vocabulary Builder - это удобное и функциональное приложение для подготовки к экзаменам, таким как GRE, SAT и TOEFL. Основная задача приложения — помочь пользователю эффективно расширить свой словарный запас, используя специально подобранные слова, а также закрепить полученные знания с помощью викторин и повторений. В приложении представлено 1200 ключевых слов, отобранных экспертами, что позволяет постепенно осваивать все уровни сложности: от базового до продвинутого. Пользователи могут учить новые слова в любом месте и в любое время, а прогресс отслеживается автоматически.

Приложение включает в себя несколько режимов изучения слов: от прослушивания правильного произношения до запоминания их значений и использования в контексте. Система уровней поощряет пользователей к регулярному обучению: по мере прохождения уровней открываются новые, более сложные слова. Особая методика с использованием интервалов повторения позволяет лучше закрепить изученные слова, обеспечивая эффективное запоминание на длительный срок.

Список основных возможностей приложения Vocabulary Builder:

  • 1200 наиболее важных слов для подготовки к GRE, SAT и TOEFL
  • Все слова разделены на уровни: базовый, промежуточный и продвинутый
  • Звуковое произношение каждого слова, что помогает освоить правильную речь
  • Подробные определения и примеры предложений для каждого слова
  • Система прогресса, которая позволяет отслеживать, как далеко продвинулся пользователь
  • Уровни сложности, открывающиеся по мере изучения новых слов
  • Викторины для проверки знаний и закрепления пройденного материала
  • Синхронизация данных через учетную запись, что позволяет сохранять прогресс онлайн
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