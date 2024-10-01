Vocabulary Builder - это удобное и функциональное приложение для подготовки к экзаменам, таким как GRE, SAT и TOEFL. Основная задача приложения — помочь пользователю эффективно расширить свой словарный запас, используя специально подобранные слова, а также закрепить полученные знания с помощью викторин и повторений. В приложении представлено 1200 ключевых слов, отобранных экспертами, что позволяет постепенно осваивать все уровни сложности: от базового до продвинутого. Пользователи могут учить новые слова в любом месте и в любое время, а прогресс отслеживается автоматически.

Приложение включает в себя несколько режимов изучения слов: от прослушивания правильного произношения до запоминания их значений и использования в контексте. Система уровней поощряет пользователей к регулярному обучению: по мере прохождения уровней открываются новые, более сложные слова. Особая методика с использованием интервалов повторения позволяет лучше закрепить изученные слова, обеспечивая эффективное запоминание на длительный срок.

Список основных возможностей приложения Vocabulary Builder: