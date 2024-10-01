Android Device Manager PI для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.9.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Infernus
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|18.17 Мб
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Android Device Manager PI — это приложение для получения полной информации о вашем Android-устройстве. Оно предоставляет пользователю детализированные данные о различных системных и аппаратных компонентах устройства, таких как процессор, память, дисплей, батарея, а также информацию о сети и приложениях. Программа предназначена для мониторинга производительности и состояния устройства, что позволяет пользователю лучше понимать его технические характеристики и текущее состояние.
Android Device Manager PI является полезным инструментом для пользователей, которые хотят контролировать параметры своего смартфона, особенно если они занимаются диагностикой проблем, проверкой производительности или просто интересуются подробной информацией о своём устройстве. С помощью этого приложения можно следить за состоянием батареи, анализировать использование памяти и процессора, получать данные о камере и датчиках, а также просматривать информацию о подключениях к сети.
Программа предоставляет пользователям доступ к информации без необходимости установки дополнительных компонентов или выполнения сложных настроек. Всё, что необходимо, — это установить приложение, и оно автоматически соберет и покажет полные данные о вашем устройстве в удобном формате.
Список основных возможностей приложения Android Device Manager PI:
- Отображение системной информации об устройстве, включая версию операционной системы и другие базовые параметры.
- Детализированные данные о процессоре устройства, такие как его тактовая частота, количество ядер и архитектура.
- Полная информация о состоянии памяти устройства, включая объём оперативной памяти и внутренней памяти.
- Сведения о приложениях, установленных на устройстве, с возможностью просмотра использования ресурсов.
- Мониторинг состояния батареи, отображение текущего уровня заряда, температуры и состояния питания.
- Данные о камерах устройства, включая разрешение, поддерживаемые форматы и другие параметры.
- Полная информация о дисплее, его разрешении, плотности пикселей и других характеристиках.
- Отображение данных о датчиках устройства, таких как акселерометр, гироскоп, датчик освещенности и другие.
- Сведения о сетевых подключениях, включая Wi-Fi, мобильные сети и другие виды соединений.
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