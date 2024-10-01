Программы для Android » Система » другое » Android Device Manager PI 1.9.2

Android Device Manager PI для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.9.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:18.17 Мб
СКАЧАТЬ
Android Device Manager PI скриншот № 1
Android Device Manager PI скриншот № 2
Android Device Manager PI скриншот № 3
Android Device Manager PI скриншот № 4

Android Device Manager PI — это приложение для получения полной информации о вашем Android-устройстве. Оно предоставляет пользователю детализированные данные о различных системных и аппаратных компонентах устройства, таких как процессор, память, дисплей, батарея, а также информацию о сети и приложениях. Программа предназначена для мониторинга производительности и состояния устройства, что позволяет пользователю лучше понимать его технические характеристики и текущее состояние.

Android Device Manager PI является полезным инструментом для пользователей, которые хотят контролировать параметры своего смартфона, особенно если они занимаются диагностикой проблем, проверкой производительности или просто интересуются подробной информацией о своём устройстве. С помощью этого приложения можно следить за состоянием батареи, анализировать использование памяти и процессора, получать данные о камере и датчиках, а также просматривать информацию о подключениях к сети.

Программа предоставляет пользователям доступ к информации без необходимости установки дополнительных компонентов или выполнения сложных настроек. Всё, что необходимо, — это установить приложение, и оно автоматически соберет и покажет полные данные о вашем устройстве в удобном формате.

Список основных возможностей приложения Android Device Manager PI:

  • Отображение системной информации об устройстве, включая версию операционной системы и другие базовые параметры.
  • Детализированные данные о процессоре устройства, такие как его тактовая частота, количество ядер и архитектура.
  • Полная информация о состоянии памяти устройства, включая объём оперативной памяти и внутренней памяти.
  • Сведения о приложениях, установленных на устройстве, с возможностью просмотра использования ресурсов.
  • Мониторинг состояния батареи, отображение текущего уровня заряда, температуры и состояния питания.
  • Данные о камерах устройства, включая разрешение, поддерживаемые форматы и другие параметры.
  • Полная информация о дисплее, его разрешении, плотности пикселей и других характеристиках.
  • Отображение данных о датчиках устройства, таких как акселерометр, гироскоп, датчик освещенности и другие.
  • Сведения о сетевых подключениях, включая Wi-Fi, мобильные сети и другие виды соединений.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать Google Play StoreGoogle Play Store 25.0.29-16 368909241

Официальный магазин программ, игр, музыки, фильмов, журналов и книг от Интернет-гиганта...

скачать AIDA64AIDA64 2.03

AIDA64 – утилита показывает подробную информацию об аппаратных и программных особенностях...

скачать SwiftkeySwiftkey 9.10.41.24

Swiftkey – популярная клавиатура для Android-устройств облегчит набор текста и избавит...

скачать KingRootKingRoot 5.2.2

KingRoot – если вы захотите получить права Root на своем Android-устройстве и при этом не сильно...

скачать Split APKs InstallerSplit APKs Installer 4.2

Мобильное Android-приложение для установки и экспорта APKs, с использованием стандартных...

скачать Device InfoDevice Info 1.0

Бесплатное и простое в использовании приложение для Android, с помощью которого пользователь...

Отзывы о программе Android Device Manager PI

Admin

Отзывов о программе Android Device Manager PI 1.9.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв