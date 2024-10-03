UltraVAT для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Tobias Schiek
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|59.14 Мб
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UltraVAT – это удобное приложение для точного и быстрого расчета НДС. Программа разработана для предпринимателей, фрилансеров и частных лиц, которым необходимо быстро и эффективно проводить налоговые вычисления. Приложение обеспечивает возможность расчета как чистой, так и брутто суммы с учетом НДС, что значительно упрощает процесс управления финансами.
Калькулятор UltraVAT поддерживает различные налоговые ставки, включая стандартные и сниженные, что делает его полезным для пользователей из разных отраслей и регионов. Программа оснащена интуитивно понятным интерфейсом, который не требует специальных навыков или обучения, что позволяет сразу приступить к работе.
Одной из важных особенностей UltraVAT является возможность работы в офлайн-режиме, что позволяет пользователям проводить расчеты без подключения к Интернету.
Основные возможности UltraVAT:
- Расчет суммы НДС для любых значений чистой и брутто суммы
- Поддержка различных налоговых ставок (стандартные и сниженные)
- Настройка приложения под индивидуальные потребности пользователя
- Возможность сохранения предпочтительных налоговых ставок для быстрого доступа
- Офлайн-режим работы для выполнения расчетов без подключения к Интернету
- Удобный и интуитивный интерфейс, понятный для всех пользователей
- Высокая точность расчетов, исключающая ошибки при работе с НДС
- Универсальность использования: как для бизнеса, так и для личных целей
В целом, UltraVAT – это надежное и универсальное решение для всех, кто нуждается в простом и эффективном инструменте для расчета НДС. Приложение помогает экономить время, минимизировать ошибки и обеспечивает гибкость в работе с налоговыми ставками.
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Отзывы о программе UltraVAT
Admin
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