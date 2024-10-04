Folino для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.45.22 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:5.7 Мб
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Folino скриншот № 4

Folino - это приложение для управления заметками, которое позволяет пользователю организовать свои записи в папках и подпапках. Приложение поддерживает создание текстовых заметок, контрольных списков и добавление изображений, что делает его универсальным инструментом для личных и рабочих нужд. Одной из ключевых функций является возможность гибкой настройки даты создания заметок и их сортировки по дате создания или изменения. Программа также предоставляет пользователям возможность настроить отображение нужной даты в каждой заметке. Благодаря этим функциям Folino может использоваться не только как простой органайзер заметок, но и как полноценный дневник или журнал.

Основное внимание уделено удобству работы с заметками: приложение поддерживает поиск по тексту, позволяет закреплять важные заметки, а также предлагает список избранных и последних редактируемых записей для быстрого доступа. Folino можно использовать в офлайн-режиме, что делает его доступным даже без подключения к Интернету. Для пользователей, которые хотят синхронизировать свои заметки между разными устройствами, доступна функция ручной синхронизации через Google Drive. Также предусмотрены опции резервного копирования данных и их последующего восстановления.

Список основных возможностей приложения Folino:

  • Организация заметок в папках и подпапках.
  • Создание текстовых заметок с возможностью форматирования.
  • Создание контрольных списков и управление задачами.
  • Полнотекстовый поиск по заметкам и папкам.
  • Закрепление важных заметок и папок в верхней части списка.
  • Список избранных заметок и папок для быстрого доступа.
  • История последних редактируемых заметок.
  • Возможность перемещения и дублирования заметок и папок.
  • Корзина для временного хранения удалённых записей с возможностью восстановления.
  • Офлайн-режим работы.
  • Ручная синхронизация через Google Drive.
  • Резервное копирование и восстановление данных.
  • Возможность блокировки приложения и заметок с помощью PIN-кода.
  • Поддержка темного режима для комфортной работы в условиях недостаточного освещения.
  • Отсутствие рекламы в приложении.
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