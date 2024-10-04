Folino для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.45.22 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Tobias Schiek
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|5.7 Мб
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Folino - это приложение для управления заметками, которое позволяет пользователю организовать свои записи в папках и подпапках. Приложение поддерживает создание текстовых заметок, контрольных списков и добавление изображений, что делает его универсальным инструментом для личных и рабочих нужд. Одной из ключевых функций является возможность гибкой настройки даты создания заметок и их сортировки по дате создания или изменения. Программа также предоставляет пользователям возможность настроить отображение нужной даты в каждой заметке. Благодаря этим функциям Folino может использоваться не только как простой органайзер заметок, но и как полноценный дневник или журнал.
Основное внимание уделено удобству работы с заметками: приложение поддерживает поиск по тексту, позволяет закреплять важные заметки, а также предлагает список избранных и последних редактируемых записей для быстрого доступа. Folino можно использовать в офлайн-режиме, что делает его доступным даже без подключения к Интернету. Для пользователей, которые хотят синхронизировать свои заметки между разными устройствами, доступна функция ручной синхронизации через Google Drive. Также предусмотрены опции резервного копирования данных и их последующего восстановления.
Список основных возможностей приложения Folino:
- Организация заметок в папках и подпапках.
- Создание текстовых заметок с возможностью форматирования.
- Создание контрольных списков и управление задачами.
- Полнотекстовый поиск по заметкам и папкам.
- Закрепление важных заметок и папок в верхней части списка.
- Список избранных заметок и папок для быстрого доступа.
- История последних редактируемых заметок.
- Возможность перемещения и дублирования заметок и папок.
- Корзина для временного хранения удалённых записей с возможностью восстановления.
- Офлайн-режим работы.
- Ручная синхронизация через Google Drive.
- Резервное копирование и восстановление данных.
- Возможность блокировки приложения и заметок с помощью PIN-кода.
- Поддержка темного режима для комфортной работы в условиях недостаточного освещения.
- Отсутствие рекламы в приложении.
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