Folino - это приложение для управления заметками, которое позволяет пользователю организовать свои записи в папках и подпапках. Приложение поддерживает создание текстовых заметок, контрольных списков и добавление изображений, что делает его универсальным инструментом для личных и рабочих нужд. Одной из ключевых функций является возможность гибкой настройки даты создания заметок и их сортировки по дате создания или изменения. Программа также предоставляет пользователям возможность настроить отображение нужной даты в каждой заметке. Благодаря этим функциям Folino может использоваться не только как простой органайзер заметок, но и как полноценный дневник или журнал.

Основное внимание уделено удобству работы с заметками: приложение поддерживает поиск по тексту, позволяет закреплять важные заметки, а также предлагает список избранных и последних редактируемых записей для быстрого доступа. Folino можно использовать в офлайн-режиме, что делает его доступным даже без подключения к Интернету. Для пользователей, которые хотят синхронизировать свои заметки между разными устройствами, доступна функция ручной синхронизации через Google Drive. Также предусмотрены опции резервного копирования данных и их последующего восстановления.

Список основных возможностей приложения Folino: