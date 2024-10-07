Pi Video Downloader для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.3.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Менеджеры закачек
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:4.9 Мб
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Pi Video Downloader – это приложение для загрузки видео на устройства Android, разработанное для удобной работы с социальными сетями и другими популярными веб-сайтами. Программа позволяет пользователям сохранять видео непосредственно на устройство с минимальными усилиями. Встроенный браузер автоматически обнаруживает видеофайлы на веб-страницах и предлагает загрузить их одним нажатием. Это делает процесс скачивания простым и интуитивно понятным.

Приложение обладает функциональным менеджером загрузок, который поддерживает работу в фоновом режиме и позволяет загружать несколько видео одновременно. В любой момент пользователь может приостановить загрузку и продолжить ее позднее. Все скачанные видео можно просматривать в самом приложении благодаря встроенному видеоплееру, который поддерживает воспроизведение в высоком качестве. Также имеется возможность сохранять файлы на SD-карту, что помогает экономить внутреннюю память устройства.

Для удобства пользователей Pi Video Downloader предлагает быстрый доступ к закладкам и истории посещенных сайтов, что облегчает повторное посещение часто используемых ресурсов. Приложение поддерживает прямую интеграцию с социальными сетями, позволяя легко делиться загруженными видео с друзьями или публиковать их в сети.

Основные возможности Pi Video Downloader:

  • Возможность загружать видео с социальных сетей и популярных веб-сайтов через встроенный браузер.
  • Функциональный менеджер загрузок, который поддерживает многозадачность: загрузка нескольких видео одновременно с возможностью приостановки и возобновления.
  • Встроенный видеоплеер с поддержкой HD-качества для просмотра загруженных видео.
  • Поддержка сохранения файлов на SD-карту для экономии памяти устройства.
  • Быстрый доступ к закладкам и истории посещений веб-сайтов для удобной навигации.
  • Возможность делиться ссылками на видео через социальные сети и загружать их через приложение.
  • Поддержка простого и быстрого повторного размещения загруженных видео для друзей и семьи.
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