Калькулятор Beca металла для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|18 stable-postGDPR | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Pixelsdo Mobile
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|7.28 Мб
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Калькулятор Beca Металла — это удобное и быстрое приложение для расчета веса различных металлических материалов. Оно предназначено как для профессионалов, так и для людей, которым необходимо быстро определить вес металла или его длину на основе указанных параметров. Программа поддерживает работу с широким спектром металлов и форм, что делает её универсальным инструментом для использования в различных областях, будь то строительство, инженерия или домашнее хозяйство.
Одним из ключевых преимуществ данного приложения является интуитивно понятный интерфейс, который позволяет сократить количество действий для получения точного результата. Также приложение запоминает настройки пользователя, что экономит время при последующем использовании. Помимо этого, "Калькулятор Beca Металла" работает автономно, не требуя подключения к интернету, что особенно удобно в полевых условиях или на производстве.
Приложение не использует фоновых процессов, что позволяет экономить ресурсы устройства, и занимает минимальное пространство в памяти телефона. Это практичный и полезный инструмент для расчета веса металлов, который доступен бесплатно для всех пользователей.
Основные возможности приложения Калькулятор Beca Металла:
- Поддержка расчета веса для различных металлов и металлических форм.
- Возможность расчета длины металла на основе указанного веса.
- Автономная работа без необходимости подключения к интернету.
- Простота и быстрота использования благодаря минимальному количеству действий.
- Запоминание настроек для повторного использования.
- Низкое потребление ресурсов устройства за счёт отсутствия фоновых процессов.
- Компактный размер приложения.
- Бесплатное распространение.
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