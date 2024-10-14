Image Format Pro для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $9.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|XiangJi Software Studio
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7.5 Мб
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Image Format Pro — это простое и удобное приложение для преобразования изображений в различные форматы. Оно предназначено для пользователей, которым требуется конвертировать изображения по разным причинам, включая уменьшение размера файлов и устранение проблем с совместимостью форматов. Программа поддерживает популярные форматы изображений и предоставляет возможности для пакетной обработки файлов, что значительно ускоряет процесс конвертации.
Основной функционал Image Format Pro позволяет не только преобразовывать файлы, но и персонализировать настройки конвертации. Например, вы можете выбрать параметры сжатия для JPEG или изменить качество изображения в зависимости от формата. Встроенные инструменты редактирования дают возможность пользователю настроить яркость, контрастность, а также добавить водяные знаки. Это особенно полезно для тех, кто работает с изображениями для публикации в Интернете.
Одним из ключевых преимуществ программы является простота использования. Интерфейс интуитивно понятен: вы загружаете изображения, настраиваете необходимые параметры и запускаете процесс конвертации. Пакетная обработка изображений позволяет применять выбранные настройки сразу ко всем загруженным файлам, что упрощает обработку больших объемов данных.
Дополнительные функции, такие как изменение размера и поворот изображения, также реализованы просто и эффективно. Режим реального времени позволяет наблюдать за внесёнными изменениями до окончательной обработки файла. Это позволяет пользователю точно настроить параметры, получая нужный результат без необходимости многократных пересохранений.
Основные возможности приложения Image Format Pro:
- Поддержка популярных форматов изображений: JPEG, PNG, TIFF, ICO, PDF.
- Возможность настройки сжатия для форматов, таких как JPEG.
- Пакетная обработка изображений с применением единого формата ко всем файлам.
- Настройка яркости и контрастности изображений.
- Добавление водяных знаков в виде текста или изображений.
- Изменение размера и поворот изображений.
- Визуальный контроль за изменениями в режиме реального времени.
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