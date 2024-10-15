SecretDNS для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.5.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Kilho Oh
|Категория:
|DNS серверы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5.21 Мб
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SecretDNS — это приложение, которое обеспечивает безопасное и зашифрованное разрешение DNS-запросов с использованием протокола HTTPS. Основная задача программы заключается в защите пользовательских данных и предотвращении их перехвата. SecretDNS шифрует DNS-пакеты и запросы, отправляемые через протокол HTTPS, что создает дополнительный уровень безопасности при использовании интернета. Данная технология известна как DNS over HTTPS (DoH), и она предназначена для повышения конфиденциальности пользователей и защиты их активности в сети.
Приложение использует настройки DNS по умолчанию от CloudFlare, но предоставляет пользователю возможность изменения конфигураций через специальную вкладку в интерфейсе. Это позволяет настраивать работу приложения под конкретные нужды, обеспечивая гибкость и удобство использования. Помимо шифрования DNS-запросов, SecretDNS поддерживает фрагментацию SNI (Server Name Indication) — технологии, которая помогает скрыть информацию о запрашиваемом домене при подключении к серверам. Для удобства пользователей доступна функция создания «белых списков», что позволяет избежать проблем с доступом к определенным ресурсам.
Программа также поддерживает создание отчетов о работе системы, предоставляя возможность копировать информацию в буфер обмена одним нажатием кнопки. Это может быть полезно для анализа сети или быстрого получения данных о состоянии соединения.
Список основных возможностей приложения SecretDNS:
- Поддержка технологии DNS over HTTPS (DoH), обеспечивающей шифрование и безопасность DNS-запросов.
- Настройка конфигураций DNS, включая возможность использования CloudFlare или других сервисов.
- Функция фрагментации SNI для предотвращения подслушивания при подключении к серверам.
- Поддержка создания «белых списков» доменов для уменьшения проблем с доступом.
- Генерация отчетов с возможностью копирования данных в буфер обмена.
- Повышение конфиденциальности пользователя и защита от перехвата данных при использовании интернета.
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