SecretDNS для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.5.2.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
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Категория:DNS серверы
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Размер:5.21 Мб
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SecretDNS — это приложение, которое обеспечивает безопасное и зашифрованное разрешение DNS-запросов с использованием протокола HTTPS. Основная задача программы заключается в защите пользовательских данных и предотвращении их перехвата. SecretDNS шифрует DNS-пакеты и запросы, отправляемые через протокол HTTPS, что создает дополнительный уровень безопасности при использовании интернета. Данная технология известна как DNS over HTTPS (DoH), и она предназначена для повышения конфиденциальности пользователей и защиты их активности в сети.

Приложение использует настройки DNS по умолчанию от CloudFlare, но предоставляет пользователю возможность изменения конфигураций через специальную вкладку в интерфейсе. Это позволяет настраивать работу приложения под конкретные нужды, обеспечивая гибкость и удобство использования. Помимо шифрования DNS-запросов, SecretDNS поддерживает фрагментацию SNI (Server Name Indication) — технологии, которая помогает скрыть информацию о запрашиваемом домене при подключении к серверам. Для удобства пользователей доступна функция создания «белых списков», что позволяет избежать проблем с доступом к определенным ресурсам.

Программа также поддерживает создание отчетов о работе системы, предоставляя возможность копировать информацию в буфер обмена одним нажатием кнопки. Это может быть полезно для анализа сети или быстрого получения данных о состоянии соединения.

Список основных возможностей приложения SecretDNS:

  • Поддержка технологии DNS over HTTPS (DoH), обеспечивающей шифрование и безопасность DNS-запросов.
  • Настройка конфигураций DNS, включая возможность использования CloudFlare или других сервисов.
  • Функция фрагментации SNI для предотвращения подслушивания при подключении к серверам.
  • Поддержка создания «белых списков» доменов для уменьшения проблем с доступом.
  • Генерация отчетов с возможностью копирования данных в буфер обмена.
  • Повышение конфиденциальности пользователя и защита от перехвата данных при использовании интернета.
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