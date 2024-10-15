SecretDNS — это приложение, которое обеспечивает безопасное и зашифрованное разрешение DNS-запросов с использованием протокола HTTPS. Основная задача программы заключается в защите пользовательских данных и предотвращении их перехвата. SecretDNS шифрует DNS-пакеты и запросы, отправляемые через протокол HTTPS, что создает дополнительный уровень безопасности при использовании интернета. Данная технология известна как DNS over HTTPS (DoH), и она предназначена для повышения конфиденциальности пользователей и защиты их активности в сети.

Приложение использует настройки DNS по умолчанию от CloudFlare, но предоставляет пользователю возможность изменения конфигураций через специальную вкладку в интерфейсе. Это позволяет настраивать работу приложения под конкретные нужды, обеспечивая гибкость и удобство использования. Помимо шифрования DNS-запросов, SecretDNS поддерживает фрагментацию SNI (Server Name Indication) — технологии, которая помогает скрыть информацию о запрашиваемом домене при подключении к серверам. Для удобства пользователей доступна функция создания «белых списков», что позволяет избежать проблем с доступом к определенным ресурсам.

Программа также поддерживает создание отчетов о работе системы, предоставляя возможность копировать информацию в буфер обмена одним нажатием кнопки. Это может быть полезно для анализа сети или быстрого получения данных о состоянии соединения.

Список основных возможностей приложения SecretDNS: