Memento для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MementoCRM
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|15.21 Мб
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Memento Contact Manager — это удобное приложение для управления контактами и создания цифровых визитных карточек. Оно объединяет функции менеджера контактов и инструмента для создания и распространения визиток, помогая пользователям эффективно управлять своими контактами и развивать сеть деловых и личных связей. Приложение позволяет импортировать или синхронизировать контакты с мобильного устройства, создавать группы для организации данных, добавлять напоминания, а также удалять дубликаты контактов.
Визитные карточки в Memento можно настроить под индивидуальные потребности пользователя: добавить личные данные, фотографии, логотипы компаний и ссылки на социальные сети. Карточками легко делиться с помощью QR-кодов, NFC, ссылок или виртуальных карт VCF. Memento обеспечивает удобный и экологичный способ обмена контактной информацией, предлагая современную альтернативу бумажным визиткам.
Одной из ключевых особенностей приложения является возможность управлять всеми контактами в одном месте. Приложение упрощает процесс группировки, редактирования и резервного копирования контактов. Все данные шифруются как при хранении, так и при передаче, что обеспечивает высокий уровень безопасности.
Основные возможности приложения Memento Contact Manager:
- Создание настраиваемых цифровых визитных карточек с возможностью добавления фотографий, логотипов, социальных ссылок и другой информации.
- Бесконтактный обмен визитными карточками через QR-код, NFC или веб-ссылки.
- Импорт и синхронизация контактов с устройства, а также автоматическая и ручная дедупликация контактов.
- Создание групп контактов для удобной организации данных и возможность отправки сообщений или писем группе.
- Добавление напоминаний и заметок к контактам для отслеживания событий и важных встреч.
- Экспорт контактов в формате CSV или VCF для создания резервных копий.
- Полный контроль над персональными данными с возможностью удаления всех контактных данных при удалении аккаунта.
- Шифрование данных при хранении и передаче для повышения безопасности.
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