Memento для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:15.21 Мб
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Memento Contact Manager — это удобное приложение для управления контактами и создания цифровых визитных карточек. Оно объединяет функции менеджера контактов и инструмента для создания и распространения визиток, помогая пользователям эффективно управлять своими контактами и развивать сеть деловых и личных связей. Приложение позволяет импортировать или синхронизировать контакты с мобильного устройства, создавать группы для организации данных, добавлять напоминания, а также удалять дубликаты контактов.

Визитные карточки в Memento можно настроить под индивидуальные потребности пользователя: добавить личные данные, фотографии, логотипы компаний и ссылки на социальные сети. Карточками легко делиться с помощью QR-кодов, NFC, ссылок или виртуальных карт VCF. Memento обеспечивает удобный и экологичный способ обмена контактной информацией, предлагая современную альтернативу бумажным визиткам.

Одной из ключевых особенностей приложения является возможность управлять всеми контактами в одном месте. Приложение упрощает процесс группировки, редактирования и резервного копирования контактов. Все данные шифруются как при хранении, так и при передаче, что обеспечивает высокий уровень безопасности.

Основные возможности приложения Memento Contact Manager:

  • Создание настраиваемых цифровых визитных карточек с возможностью добавления фотографий, логотипов, социальных ссылок и другой информации.
  • Бесконтактный обмен визитными карточками через QR-код, NFC или веб-ссылки.
  • Импорт и синхронизация контактов с устройства, а также автоматическая и ручная дедупликация контактов.
  • Создание групп контактов для удобной организации данных и возможность отправки сообщений или писем группе.
  • Добавление напоминаний и заметок к контактам для отслеживания событий и важных встреч.
  • Экспорт контактов в формате CSV или VCF для создания резервных копий.
  • Полный контроль над персональными данными с возможностью удаления всех контактных данных при удалении аккаунта.
  • Шифрование данных при хранении и передаче для повышения безопасности.
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