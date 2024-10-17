UnzipTool – бесплатный архиватор для Windows. Он поддерживает работу со всеми популярными форматами архивов, включая ZIP, RAR, 7z и многие другие. Программа максимально легкая и простая в использованиии.

Программа позволяет быстро распаковывать и создавать архивы в основных форматах, таких как ZIP, RAR, 7Z, TAR и другие. Главная особенность UnzipTool заключается в том, что утилита поддерживает возможность быстрого разархивирования двойным кликом мыши по файлу без необходимости вызова контекстного меню или запуска окна приложения.

Для распаковки архивов доступно 4 разных способа:

Кликнуть ЛКМ дважды по архиву в Проводнике. Файлы будут распакованы в этой же директории в новой папке спустя несколько секунд.

Перетащить файл в раздел «Распаковать архив» в окне UnzipTool. Содержимое окажется в новой папке по пути, где находится архив.

Нажать на пункт «Распаковать архив» в окне приложения и вручную указать путь к файлу.

Выделить один или сразу несколько архивов в Проводнике и перетащить их на ярлык утилиты на рабочем столе.

Создать архив также можно разными методами, в том числе самыми простыми: