UnzipTool для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|ROSTPAY LTD
|Категория:
|Архиваторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7.25 Мб
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UnzipTool – бесплатный архиватор для Windows. Он поддерживает работу со всеми популярными форматами архивов, включая ZIP, RAR, 7z и многие другие. Программа максимально легкая и простая в использованиии.
Программа позволяет быстро распаковывать и создавать архивы в основных форматах, таких как ZIP, RAR, 7Z, TAR и другие. Главная особенность UnzipTool заключается в том, что утилита поддерживает возможность быстрого разархивирования двойным кликом мыши по файлу без необходимости вызова контекстного меню или запуска окна приложения.
Для распаковки архивов доступно 4 разных способа:
- Кликнуть ЛКМ дважды по архиву в Проводнике. Файлы будут распакованы в этой же директории в новой папке спустя несколько секунд.
- Перетащить файл в раздел «Распаковать архив» в окне UnzipTool. Содержимое окажется в новой папке по пути, где находится архив.
- Нажать на пункт «Распаковать архив» в окне приложения и вручную указать путь к файлу.
- Выделить один или сразу несколько архивов в Проводнике и перетащить их на ярлык утилиты на рабочем столе.
Создать архив также можно разными методами, в том числе самыми простыми:
- Выделить необходимые файлы и перетащить их в окно UnzipTool (раздел «Создать архив»), после чего указать путь сохранения нового архива.
- Поместить все необходимые файлы в одну папку, нажать на графу «Создать архив» в окне утилиты, указать путь к директории и кликнуть на кнопку «Открыть».
- Перетащить выбранные файлы для архивации на ярлык программы (на рабочем столе).
- Кликнуть ПКМ по папке, файлы из которой нужно добавить к архиву, и нажать на пункт «Запаковать папку».
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