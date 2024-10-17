UnzipTool для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.2.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8
Интерфейс: Русский
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Категория:Архиваторы
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Размер:7.25 Мб
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UnzipTool – бесплатный архиватор для Windows. Он поддерживает работу со всеми популярными форматами архивов, включая ZIP, RAR, 7z и многие другие. Программа максимально легкая и простая в использованиии.

Программа позволяет быстро распаковывать и создавать архивы в основных форматах, таких как ZIP, RAR, 7Z, TAR и другие. Главная особенность UnzipTool заключается в том, что утилита поддерживает возможность быстрого разархивирования двойным кликом мыши по файлу без необходимости вызова контекстного меню или запуска окна приложения. 

Для распаковки архивов доступно 4 разных способа:

  • Кликнуть ЛКМ дважды по архиву в Проводнике. Файлы будут распакованы в этой же директории в новой папке спустя несколько секунд.
  • Перетащить файл в раздел «Распаковать архив» в окне UnzipTool. Содержимое окажется в новой папке по пути, где находится архив.
  • Нажать на пункт «Распаковать архив» в окне приложения и вручную указать путь к файлу.
  • Выделить один или сразу несколько архивов в Проводнике и перетащить их на ярлык утилиты на рабочем столе.

Создать архив также можно разными методами, в том числе самыми простыми:

  • Выделить необходимые файлы и перетащить их в окно UnzipTool (раздел «Создать архив»), после чего указать путь сохранения нового архива.
  • Поместить все необходимые файлы в одну папку, нажать на графу «Создать архив» в окне утилиты, указать путь к директории и кликнуть на кнопку «Открыть».
  • Перетащить выбранные файлы для архивации на ярлык программы (на рабочем столе).
  • Кликнуть ПКМ по папке, файлы из которой нужно добавить к архиву, и нажать на пункт «Запаковать папку».
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