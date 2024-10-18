Aomei FoneBackup — это удобное решение для резервного копирования и переноса данных с iPhone на компьютер. Программа позволяет безопасно сохранять ваши контакты, фотографии, видео, документы и другие файлы, обеспечивая их защиту от потери в случае сбоя устройства или кражи данных. Aomei FoneBackup предназначена для создания резервных копий данных и упрощения процесса переноса информации при смене iPhone.

После установки на компьютер, Aomei FoneBackup автоматически распознает подключенное устройство через USB, позволяя пользователю просматривать информацию о модели телефона, версии iOS, объеме памяти и текущем состоянии устройства. Программа поддерживает синхронизацию с iCloud, что упрощает управление данными на нескольких устройствах.

Пользователям доступны два режима резервного копирования: выборочный и полный. Выборочный режим позволяет сохранить только те файлы, которые важны в данный момент, а полный режим — все данные на устройстве одним нажатием. Дополнительно поддерживается резервное копирование переписок и файлов WhatsApp.

Программа не только резервирует данные, но и позволяет переносить их с компьютера обратно на iPhone, что делает её незаменимой при восстановлении или обновлении устройства. Помимо этого, с помощью Aomei FoneBackup можно изучать и сортировать медиафайлы iPhone, что особенно полезно для пользователей, которые предпочитают упорядочивать фотографии и видео.

Одной из ключевых особенностей программы является система управления дубликатами. Она предотвращает лишнее использование памяти на устройстве, что актуально при работе с большими объемами данных. Aomei FoneBackup предлагает также инструменты для удобной организации фотографий по папкам, которые можно настраивать по типу файлов или дате съемки.

Основные возможности Aomei FoneBackup: