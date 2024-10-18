FoneBackup для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:3.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Резервное копирование
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:1.82 Мб
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Aomei FoneBackup — это удобное решение для резервного копирования и переноса данных с iPhone на компьютер. Программа позволяет безопасно сохранять ваши контакты, фотографии, видео, документы и другие файлы, обеспечивая их защиту от потери в случае сбоя устройства или кражи данных. Aomei FoneBackup предназначена для создания резервных копий данных и упрощения процесса переноса информации при смене iPhone.

После установки на компьютер, Aomei FoneBackup автоматически распознает подключенное устройство через USB, позволяя пользователю просматривать информацию о модели телефона, версии iOS, объеме памяти и текущем состоянии устройства. Программа поддерживает синхронизацию с iCloud, что упрощает управление данными на нескольких устройствах.

Пользователям доступны два режима резервного копирования: выборочный и полный. Выборочный режим позволяет сохранить только те файлы, которые важны в данный момент, а полный режим — все данные на устройстве одним нажатием. Дополнительно поддерживается резервное копирование переписок и файлов WhatsApp.

Программа не только резервирует данные, но и позволяет переносить их с компьютера обратно на iPhone, что делает её незаменимой при восстановлении или обновлении устройства. Помимо этого, с помощью Aomei FoneBackup можно изучать и сортировать медиафайлы iPhone, что особенно полезно для пользователей, которые предпочитают упорядочивать фотографии и видео.

Одной из ключевых особенностей программы является система управления дубликатами. Она предотвращает лишнее использование памяти на устройстве, что актуально при работе с большими объемами данных. Aomei FoneBackup предлагает также инструменты для удобной организации фотографий по папкам, которые можно настраивать по типу файлов или дате съемки.

Основные возможности Aomei FoneBackup:

  • Безопасное резервное копирование данных с iPhone на компьютер.
  • Выборочное или полное копирование файлов.
  • Поддержка резервного копирования данных WhatsApp.
  • Просмотр медиафайлов с возможностью сортировки и пометки избранного.
  • Передача данных между iPhone и компьютером.
  • Управление и синхронизация с iCloud.
  • Организация файлов по категориям и папкам.
  • Управление дубликатами для экономии места на устройстве.
  • Упрощенный перенос данных на новый iPhone.
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