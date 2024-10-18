Quadrasoft Pharma CRM для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.338 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:5.94 Мб
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Quadrasoft Pharma CRM – это программное обеспечение, разработанное для улучшения управления продажами, маркетинговыми процессами и внешней службой компании, а также для повышения уровня лояльности клиентов и партнеров. Приложение является дополнением к основной CRM-системе «Quadrasoft CRM» и требует для работы учетных данных, предоставляемых зарегистрированным пользователям (доменный адрес, логин и пароль).

Программа позволяет вести единую базу данных контактов, включающую клиентов, партнеров, дистрибьюторов и потенциальных заказчиков. Благодаря этому обеспечивается быстрая и персонализированная работа с организациями и клиентами, что позволяет строить взаимодействие на основе их предпочтений. Программа также поддерживает функцию категоризации клиентов и хранит полную историю взаимодействий с каждым из них.

Quadrasoft Pharma CRM включает систему создания справочников, которые помогают собирать данные о клиентах и процессах, организуя их в единую структуру. Приложение также предоставляет комплексные инструменты для планирования и выполнения визитов с врачами, сотрудниками медицинских учреждений, аптек и других организаций. Пользователи могут планировать встречи по продуктам компании, а также вносить данные о проведенных визитах, включая заказы, продажи и использование промоматериалов.

Система поддерживает проведение двойных визитов, организации конференций и круглых столов, а также анкетирование и другие активности, что делает ее универсальным инструментом для работы в фармацевтическом секторе.

Основные возможности приложения Quadrasoft Pharma CRM:

  • Ведение единой клиентской базы данных (клиенты, партнеры, дистрибьюторы).
  • Быстрый доступ к информации о клиентах и партнерах с возможностью персонализированного взаимодействия.
  • Хранение истории всех взаимодействий с клиентами.
  • Категоризация клиентов для упрощения управления и анализа.
  • Создание справочников на уровне компании для упрощения сбора данных.
  • Инструменты для планирования и выполнения визитов с медицинским персоналом и сотрудниками аптек.
  • Внесение данных о визитах, заказах и продажах.
  • Поддержка двойных визитов, организация конференций и круглых столов.
  • Функция анкетирования и проведения опросов.
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