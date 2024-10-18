Quadrasoft Pharma CRM для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.338 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Quadrasoft LTD
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|5.94 Мб
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Quadrasoft Pharma CRM – это программное обеспечение, разработанное для улучшения управления продажами, маркетинговыми процессами и внешней службой компании, а также для повышения уровня лояльности клиентов и партнеров. Приложение является дополнением к основной CRM-системе «Quadrasoft CRM» и требует для работы учетных данных, предоставляемых зарегистрированным пользователям (доменный адрес, логин и пароль).
Программа позволяет вести единую базу данных контактов, включающую клиентов, партнеров, дистрибьюторов и потенциальных заказчиков. Благодаря этому обеспечивается быстрая и персонализированная работа с организациями и клиентами, что позволяет строить взаимодействие на основе их предпочтений. Программа также поддерживает функцию категоризации клиентов и хранит полную историю взаимодействий с каждым из них.
Quadrasoft Pharma CRM включает систему создания справочников, которые помогают собирать данные о клиентах и процессах, организуя их в единую структуру. Приложение также предоставляет комплексные инструменты для планирования и выполнения визитов с врачами, сотрудниками медицинских учреждений, аптек и других организаций. Пользователи могут планировать встречи по продуктам компании, а также вносить данные о проведенных визитах, включая заказы, продажи и использование промоматериалов.
Система поддерживает проведение двойных визитов, организации конференций и круглых столов, а также анкетирование и другие активности, что делает ее универсальным инструментом для работы в фармацевтическом секторе.
Основные возможности приложения Quadrasoft Pharma CRM:
- Ведение единой клиентской базы данных (клиенты, партнеры, дистрибьюторы).
- Быстрый доступ к информации о клиентах и партнерах с возможностью персонализированного взаимодействия.
- Хранение истории всех взаимодействий с клиентами.
- Категоризация клиентов для упрощения управления и анализа.
- Создание справочников на уровне компании для упрощения сбора данных.
- Инструменты для планирования и выполнения визитов с медицинским персоналом и сотрудниками аптек.
- Внесение данных о визитах, заказах и продажах.
- Поддержка двойных визитов, организация конференций и круглых столов.
- Функция анкетирования и проведения опросов.
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