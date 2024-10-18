Quadrasoft Pharma CRM – это программное обеспечение, разработанное для улучшения управления продажами, маркетинговыми процессами и внешней службой компании, а также для повышения уровня лояльности клиентов и партнеров. Приложение является дополнением к основной CRM-системе «Quadrasoft CRM» и требует для работы учетных данных, предоставляемых зарегистрированным пользователям (доменный адрес, логин и пароль).

Программа позволяет вести единую базу данных контактов, включающую клиентов, партнеров, дистрибьюторов и потенциальных заказчиков. Благодаря этому обеспечивается быстрая и персонализированная работа с организациями и клиентами, что позволяет строить взаимодействие на основе их предпочтений. Программа также поддерживает функцию категоризации клиентов и хранит полную историю взаимодействий с каждым из них.

Quadrasoft Pharma CRM включает систему создания справочников, которые помогают собирать данные о клиентах и процессах, организуя их в единую структуру. Приложение также предоставляет комплексные инструменты для планирования и выполнения визитов с врачами, сотрудниками медицинских учреждений, аптек и других организаций. Пользователи могут планировать встречи по продуктам компании, а также вносить данные о проведенных визитах, включая заказы, продажи и использование промоматериалов.

Система поддерживает проведение двойных визитов, организации конференций и круглых столов, а также анкетирование и другие активности, что делает ее универсальным инструментом для работы в фармацевтическом секторе.

Основные возможности приложения Quadrasoft Pharma CRM: